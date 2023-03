Dia Mundial Da Água: é necessário acelerar mudanças

O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, é significativo e marca a urgência de preservação e atenção ao uso do recurso natural em todo o mundo. Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o tema escolhido para este ano foi “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no mundo”, a fim de propor novas formas de solucionar a crise global de água e saneamento e assumirmos o papel de protagonistas nessa transformação.

(Imagem Ilustrativa de Sime Basioli por Unsplash)

O assunto, que parece estar ultrapassado, na verdade, é bastante atual e sinaliza às diversas esferas da sociedade a responsabilidade que cada um de nós possui na preservação para o futuro. Estima-se hoje que 97,5% da água existente no mundo é salgada e imprópria para o consumo humano, restando apenas 2,5% do recurso doce disponível. Entretanto, grande parte desse montante ainda é inacessível e encontra-se concentrado em geleiras, locais subterrâneos e somente 1% em rios.

No Brasil, apesar de termos a bacia do Amazonas e outros cursos importantíssimos, existe uma dificuldade de fornecimento e acesso ao recurso, principalmente nos pequenos municípios. Infelizmente, quase 35 milhões de brasileiros sobrevivem sem a infraestrutura básica e 6,8% das crianças e adolescentes não contam com um sistema de água dentro de suas casas, conforme mostram estatísticas do Instituto Trata Brasil (ITB).

Além da questão da distribuição e qualidade, o consumo médio no país chama a atenção. Embora, em média, 110 litros de água por dia sejam suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa, os brasileiros costumam gastar cerca de 40 litros a mais que esse nível calculado pela ONU.

Essa disparidade influi diretamente na oferta de saneamento básico, já que a infraestrutura abrange tanto a distribuição de água quanto a coleta e tratamento de esgoto, além, é claro, da gestão dos resíduos sólidos. É um direito assegurado por lei e que impacta na saúde e desenvolvimento de milhões de pessoas.

Por isso, recordar do Dia Mundial da Água é tão importante e necessário para conter as crises de abastecimento nas próximas décadas. Esse deve ser o nosso compromisso: ser a mudança que queremos ver no mundo e preservar olhando para o futuro. Afinal, água e saneamento caminham juntos!

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento