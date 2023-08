Meio Ambiente de SP abre 3 mil vagas para formação de monitores ambientais autônomos

A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), anuncia a abertura de 3 mil vagas para o Processo de Formação de Monitores Ambientais Autônomos.

O curso é gratuito e será realizado em formato híbrido, com etapas online e presencial, englobando 57 Unidades de Conservação (UC). Dividido em duas fases: geral (sendo a única etapa online) e específica da UC e atividades de campo, seu objetivo é capacitar profissionais para a condução responsável de visitantes em atrativos turísticos dentro dos parques estaduais, uma vez que a formação é requisito obrigatório para obtenção do cadastro e autorização para atuação como monitor dentro das UCs.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

As inscrições ficarão abertas até o dia 9 de setembro. Para participar, basta preencher o formulário no site: www.fflorestal.sp.gov.br/formacao-de-monitores-ambientais-autonomos

O edital na íntegra com todas as informações, incluindo número de vagas e o público-alvo para cada Unidade de Conservação, também pode ser encontrado no link acima.

Por meio do curso, os moradores do entorno têm novas oportunidades de trabalho, impulsionando a geração de renda para as comunidades locais, ao mesmo tempo em que busca aprimorar constantemente a qualidade dos serviços oferecidos dentro das UCs. Dessa forma, busca-se um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico regional e a conservação do patrimônio natural e cultural dessas áreas protegidas. “Os monitores ambientais autônomos são fundamentais para despertar a sensibilização sobre a importância da preservação e fomentar a educação ambiental, bem como a segurança dos visitantes e minimização dos impactos sobre o meio ambiente”, explica Adriana Neves, Assessora de Educação Ambiental da Fundação Florestal.

Como funcionará?

A formação será dividida da seguinte forma:

Fase – Geral: até o final de setembro

Fase – Específica e de Campo da Unidade de Conservação: De outubro a 30 de novembro 2023

Ao longo da primeira fase, o aluno deverá realizar exercícios de fixação disponíveis ao fim de cada aula para validar seu aproveitamento e, ao final do módulo, será realizada uma avaliação para ingresso na Fase Específica. A frequência, além da apresentação de documentação necessária, também é requisito para participação nas Fase Específica e de Campo curso.

O cadastramento e autorização como Monitor Ambiental Autônomo são regulamentados pela Resolução SMA nº 195/2018 e pelas Portarias Normativas FF/DE nº 331/2021 e FF/DE nº 332/2021.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, acesse o edital ou entre em contato pelo email: educambiental@fflorestal.sp.gov.br

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo