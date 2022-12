Oficina de Diagnóstico da Revisão do Plano de Manejo da Grota Funda acontece na quarta-feira (14)

Na próxima quarta-feira (14) será realizada em Atibaia a primeira Oficina de Diagnóstico da Revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF), das 13h às 17h, no Centro de Referência da Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100). O Parque Natural Municipal da Grota Funda é uma importante Unidade de Conservação de Atibaia que passou por obras de revitalização recentemente, por meio de convênio da Prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e assim promover o fomento do turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental no local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Esta oficina está relacionada à revisão do Relatório Técnico do IPT, referente ao Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF), que foi elaborado na época em que houve a sua adequação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Esse instrumento precisa ser revisado periodicamente e uma série de oficinas será promovida, sendo esta a primeira. As oficinas serão realizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SIMBiOSE e Abitta.

Podem participar da oficina técnicos de meio ambiente, moradores, pesquisadores, servidores públicos, representantes de instituições governamentais e não governamentais da área ambiental. Para inscrições e dúvidas encaminhar e-mail para: parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br

Com quase 250 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque está localizado na Serra do Itapetinga, reunindo espécies relevantes da fauna e da flora, algumas delas encontradas exclusivamente na região, além de espécies ameaçadas de extinção, motivos que costumam atrair pesquisadores até o local. Por ser uma Unidade de Conservação, a gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Atibaia.

As Unidades de Conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitat e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.

