Parque da Grota Funda recebe reforma da sede e construção de anexo para apoio ao visitante

Foram concluídas na última semana as obras de revitalização do Parque Natural Municipal da Grota Funda, importante Unidade de Conservação de Atibaia, por meio de convênio da Prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e assim promover o fomento do turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental no local.

Parque Natural Municipal da Grota Funda (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As obras, no valor de R$ 1.832.487,81, ocorreram por intermédio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – Dadetur, da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens. Entre as ações realizadas estão: reforma da casa sede, construção de anexo para apoio ao visitante, casa do fogo, portal de acesso de controle ao parque e viveiro escola para plantio de mudas, além da recuperação e conservação de trechos da estrada de acesso.

Parque Natural Municipal da Grota Funda (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com quase 250 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque está localizado na Serra do Itapetinga, reunindo espécies relevantes da fauna e da flora, algumas delas encontradas exclusivamente na região, além de espécies ameaçadas de extinção, motivos que costumam atrair pesquisadores até o local.

Por ser uma Unidade de Conservação, a gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Atibaia. No momento, a visitação só é realizada por agendamento através do e-mail parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br .

Parque Natural Municipal da Grota Funda (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As Unidades de Conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitat e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia