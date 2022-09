Atibaia sedia o evento nacional Virada Cultural ‘Amazônia de Pé’

Em 5 de setembro, a Escola Terra Brasil realizou a Virada Cultural ‘Amazônia de Pé’ integrando as 500 mobilizações que estão sendo realizadas por todo o Brasil em defesa da Amazônia. O evento contou com a parceria da organização socioambiental Simbiose.

A 'Virada' aconteceu na Praça José Carlos Ribeiro reunindo trabalhos realizados pelos alunos dos 5º anos que já desenvolvem projetos da temática sustentabilidade e meio ambiente. No local foram montados varais com desenhos e trabalhos dos alunos, houve apresentações de música ao vivo, estande de venda de artesania das comunidades amazônicas e os professores promoveram atividades artísticas para os alunos do Ensino Fundamental I.

(Foto: Divulgação)

Pais, alunos, diretores, coordenadores, professores da comunidade educacional Terra Brasil e convidados relataram sobre a importância de ações em prol da defesa ambiental, do local ao global. Todos os presentes assinaram o documento ‘Amazônia em Pé”.

Segundo Eduardo Cabral, pai do aluno Nicola Cabral, “as ações que a escola promove são para embasar o que eles querem para o futuro das crianças. Ensinar que as nossas ações têm consequências no futuro”.

Ana Carolina Campedelli, mãe da Beatriz Campedelli do (5º ano) conta que adorou o evento e o que a fez escolher pela Escola Terra Brasil foram justamente a filosofia e valores social, ambiental e cultural da instituição porque vão ao encontro do que a família já vivência.

A Escola Terra Brasil completa 25 anos de existência comemorando um trabalho diferenciado na área pedagógica e reconhecida pela dedicação à formação humanista de seus estudantes e corpo docente.

Para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assinar o documento ‘Amazônia de Pé’, ainda dá tempo. Basta procurar a secretaria da escola.

Local: Praça José Carlos Ribeiro, 41 – Atibaia, Loanda. Mais informações: (11) 4411-1113 – (11) 4411-6910

Fonte: Marta Alvim – Assessoria de Imprensa