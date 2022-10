Vazamento de esgoto no imóvel: como evitar que aconteça

A rede coletora é instalada nas residenciais a fim de escoar a água proveniente do chuveiro, pias, descarga do vaso sanitário e da lavagem de louças. Contudo, a má utilização dessa estrutura pode ocasionar diversos problemas, inclusive o vazamento do efluente dentro do imóvel, conforme aponta a Atibaia Saneamento, empresa responsável pela coleta e tratamento de esgoto no município e que mantém uma Parceria-Público Privada com a SAAE.

De acordo com a operação do Grupo Iguá, o retorno do esgoto pelos ralos é um sinal de possível obstrução da rede. Isso ocorre pelo acúmulo de sujeita na tubulação. Por isso, para evitar problemas e danos futuros, é preciso se atentar para o destino correto itens de higiene como cotonetes, absorventes, fraldas e papel higiênico. Também os fios de cabelo também devem ser descartados adequadamente em lixeiras.

(Imagem Ilustrativa de Manfred Richter por Pixabay)

Outro fator destacado pela Atibaia Saneamento é a ligação cruzada no imóvel, isto é, a junção das redes pluvial e de esgoto. A interligação, além de causar o excesso de vazão no sistema como um todo, é responsável pelos dejetos dentro das casas e o escoamento dos líquidos sem tratamento nos cursos de água, prejudicando a saúde humana e o meio ambiente.

“O bom funcionamento da rede residencial é de extrema importância pois, ao evitar o retorno do efluente para dentro da casa, preservamos também a saúde das pessoas. Por isso, reforçamos que as atitudes individuais de cada cidadão contribuem positivamente para a coleta e tratamento de esgoto no município”, afirma o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

A companhia de saneamento orienta também que a SAAE seja acionada, caso haja o entupimento ou vazamento na residência. O atendimento poderá ser presencialmente no endereço Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 – Cidade Satélite, pelo telefone (11) 4414-3523 ou via WhatsApp (11) 96191-6680. Para fazer a solicitação é necessário ser o proprietário, inquilino ou usuário da casa, ter caixa de inspeção devidamente instalada no local e portar uma conta de água do imóvel.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento