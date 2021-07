Itinerário da coleta seletiva de Atibaia tem horário alterado

O serviço de coleta seletiva nos bairros de Atibaia Recreio Maristela, Retiro das Fontes, Refúgio, Água Verde e Jardim Itaguaçu passa a acontecer de quinta-feira no período noturno, após as 18h. Já a partir do dia 24 de julho, os bairros Chácaras Interlagos, Jardim Solares e Marmeleiro serão atendidos aos sábados no período diurno. Os demais bairros do município continuam com a programação vigente, que pode ser consultada pelo site http://www.saaeatibaia.com.br/Pagina.php?id=7.

(Fonte: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vale ressaltar que a coleta seletiva de porta em porta é realizada uma vez por semana e, neste dia, o morador deve separar apenas o resíduo reciclável para colocar na lixeira. Em alguns bairros, a coleta é realizada por meio dos pontos de entrega voluntária.

Atibaia busca conciliar desenvolvimento e sustentabilidade, sendo uma das poucas cidades brasileiras que conseguiu atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, além de ampliar cada vez mais os pontos de coleta também na zona rural. O Programa ReciclAtibaia, implantado em 2017 pela Prefeitura de Atibaia e pela Saneamento Ambiental Atibaia (SAAE), recolhe cerca de 5,38 toneladas de resíduos recicláveis por dia.

Além de gerar soluções ecologicamente corretas, o ReciclAtibaia também colabora com a questão social, ajudando os trabalhadores da Cooperativa São José, em Caetetuba, responsável pela triagem dos resíduos na cidade. Impactando positivamente na geração de renda dos cooperados, o programa envolve 102 famílias nesse trabalho de separação do resíduo reciclável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia