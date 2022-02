Poluição plástica: Conheça os 7 tipos de plásticos

O plástico é um material tão presente em nosso dia a dia, que dificilmente paramos para pensar sobre as consequências de seu uso para a natureza. O descarte de plásticos é um grande problema ambiental.

Em 2018, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou um movimento de conscientização global contra a ameaça da crescente poluição plástica em todos os ecossistemas. Mais do que nunca, a população tem exigido que empresas adotem práticas mais sustentáveis como reuso de água, reciclagem de materiais e logística reversa.

Apesar de pouco conhecida pela população, o Brasil possui até uma lei que regulamenta o gerenciamento de resíduos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), (Lei nº 12.305/10) foi implementada para organizar a forma com que os produtores de resíduos plásticos lidavam com o material, exigindo mais transparência no gerenciamento de sua “pegada ambiental”.

Você já parou para pensar se o seu padrão de consumo diário tem colaborado para a agravar a poluição plástica no planeta? É importante se questionar o que são e para onde vão os resíduos que você produz.

Os 7 tipos de plásticos

Você já ouviu falar sobre os 7 tipos de plástico? Essas numerações são indicadores de reciclabilidade e servem como norte para as indústrias, evitando assim a mistura de polímeros, e também pelas cooperativas para saber se o processo de reciclagem compensa financeiramente.

Agora, vamos explicar de forma simples a diferença entre os 7 tipos principais. Vamos lá?

1. PET

É um material muito utilizado por ser transparente, inquebrável, impermeável e leve. Por ser um termoplástico, o PET é reciclável. Comumente, é possível encontrá-lo nas garrafas de refrigerantes e de cosméticos.

2. PEAD

Material plástico inquebrável, resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. Por isso, é muito utilizado para produzir desde sacolas de supermercado até tambores para tinta. O PEAD é um termoplástico, logo também é reciclável.

3. PVC

Provavelmente ele está dentro da sua casa, constituindo as tubulações de água e de esgoto. Também está presente na embalagem de maionese da sua geladeira e até nas suas cartelas de comprimido. O PVC é muito utilizado por ser rígido, impermeável e inquebrável.

4. PEBD

Pode ser encontrado nos sacos transparentes usados para carregar nossos legumes e frutas na feira ou dentro dos hospitais, nas bolsas de soro medicinal e no próprio saco de lixo.

5. PP

É o polipropileno, tem como características conservar o aroma, por isso, é muito utilizado em filmes para embalagens de alimentos. Também é encontrado em embalagens industriais, fraldas e seringas descartáveis.

6. PS

O isopor possui características como leveza, capacidade de isolamento térmico e baixo custo. É muito utilizado em refeições, bandejas de frios no supermercado e embalagens de sorvete.

7. Outros Plásticos

Quando encontrar o número 7 em alguma embalagem, saiba que o plástico em questão não pode ser caracterizado por nenhum dos outros seis tipos citados anteriormente, ou é uma mistura de camadas, dificultando a reciclagem.

Nessa categoria, se encaixam as embalagens de BOPP (Polipropileno Biorientado), que são utilizadas para salgadinhos, biscoitos e chocolates.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a cadeia plástica, que tal fazer a sua parte e diminuir cada vez mais o consumo desse material?

