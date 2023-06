Empresa de saneamento alerta a população sobre cuidados com a caixa de gordura

A caixa de gordura é um componente do sistema de esgoto que deve ser instalado na saída de água da pia e de máquinas de lavar louças. Sua função primordial é reter o líquido denso, antes que o resíduo seja encaminhado para as tubulações conectadas à rede municipal, evitando prejuízos ambientais e de infraestrutura. Localmente, a operação do Grupo Iguá, Atibaia Saneamento, é a responsável pelo esgotamento sanitário e, por isso, alerta a população atibaiense sobre os cuidados para a correta manutenção do equipamento.

(Imagem Ilustrativa)

Sendo a sua instalação normatizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em bares e restaurantes, a caixa de gordura funciona como um filtro que pode ser constituído de PVC, concreto, fibra de vidro ou alvenaria. Suas principais características incluem a capacidade de vedação, estrutura com tampa removível e o recebimento de dejetos que não podem ir para a reciclagem ou lixo comum, como, por exemplo, o efluente proveniente da limpeza com água e sabão.

Para a ação efetiva da caixa, o estado de conservação do artigo precisa ser verificado a cada 30 dias. Nessa manutenção de limpeza, o estabelecimento deve desligar a torneira da pia e não utilizar a máquina de lavar louças. Em seguida, colocar avental e luvas, raspar a gordura e retirar o excesso com uma pá ou até mesmo com uma peneira, que posteriormente será inutilizada. Por fim, ao descartar as sujeiras, o morador pode colocar os resíduos em um saco plástico resistente e destinar para coleta de lixo comum. É imprescindível destacar também que a sujeira não deve, em hipótese alguma, ser jogada no vaso sanitário, pois essa prática compromete todo o sistema de esgoto, gerando problemas de entupimento na rede.

“Preservando a caixa de gordura limpa, o cliente consegue evitar transtornos como entupimentos e extravasamentos de esgoto nas vias internas e externas. Além disso, ele previne problemas na infraestrutura geral e auxilia diretamente no tratamento local”, explica a diretora operacional da Atibaia Saneamento, Mirian Guillen.

O êxito de muitas das ações operacionais da Atibaia Saneamento depende da manutenção frequente e do bom funcionamento das caixas de gordura nesses locais, pois atuando como um filtro, elas são a primeira grande “peneira” para os dejetos que serão coletados e tratados pela empresa. Portanto, a participação da população por meio do cuidado preventivo e o uso correto do equipamento colabora ativamente para o avanço do saneamento na cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento