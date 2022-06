Plano Diretor de Atibaia será tema de nova audiência pública da Câmara no dia 7 de julho

No dia 7 de julho acontecerá mais uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal para discussão do Projeto de Lei Complementar que aprova a revisão e a atualização do Plano Diretor de Atibaia, principal peça de planejamento do município, prevendo ações e políticas públicas para os próximos anos na cidade. O encontro organizado pelo Legislativo será realizado no Plenário da Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, nº 265, Centro), das 19h às 22h, com transmissão on-line via canal oficial do Legislativo no YouTube ( www.youtube.com/camaradeatibaia ).

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Essa será a quarta audiência pública sobre o Plano Diretor promovida pelo Poder Legislativo, que convocou o encontro do próximo dia 7 de julho via edital publicado na edição nº 2.435 – de sábado, dia 18 de junho – da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia (IOE). A Câmara de Vereadores já havia realizado, no último dia 9 de junho, a terceira audiência pública para discussão do tema junto à população, e ainda está previsto um quinto encontro.

Além disso, a Câmara está realizando reuniões públicas sobre o Plano Diretor para ampliar o debate junto à comunidade. A primeira de quatro reuniões aconteceu na terça-feira (21), com o tema Desenvolvimento, Bem-Estar, Justiça e Igualdade. A segunda, foi na quarta-feira (22), sobre Gestão Urbana. As próximas reuniões públicas acontecerão: dia 27 de junho, das 18h às 20h, sobre Economia Sustentável; e dia 28 de junho, das 10h às 12h, sobre Gestão Ambiental.

Qualquer pessoa pode a participar das audiências e reuniões, interagindo com os vereadores e contribuindo para a melhoria do que é atualmente proposto no Plano Diretor.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia