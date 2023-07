Polícia Ambiental de Atibaia realiza apreensão em Joanópolis

Em uma ação coordenada durante a Operação Impacto, a equipe do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Atibaia, realizou uma importante apreensão de materiais de pesca ilegais e pescado irregular no reservatório Jaguari – Jacareí no município de Joanópolis.

Durante o patrulhamento náutico, a equipe da embarcação “Cuesta” abordou um barco com dois indivíduos. Após uma vistoria minuciosa, os militares constataram que os pescadores estavam utilizando petrechos não permitidos para a atividade de pesca, incluindo redes, que são proibidas de acordo com a legislação ambiental.

Polícia Ambiental realiza apreensão na represa Jaguari (Foto: Polícia Ambiental de Atibaia)

Além disso, os indivíduos já haviam capturado aproximadamente 15 quilos de pescado, incluindo espécies nativas da bacia do Paraná. Diante das evidências, foram lavrados dois autos de infração valorados em R$5.200,00, além da apreensão do barco, remos e de aproximadamente 190 metros de redes sem identificação.

Em conjunto com a operação, a equipe da embarcação “Piracanjuba” apreendeu nas margens da represa aproximadamente 110 metros de redes sem identificação, atingindo assim a estimativa de 300metros de redes apreendidas.

Todo o pescado apreendido foi doado ao Asilo São Vicente de Paula, localizado em Joanópolis.

A Polícia Militar Ambiental reforça seu compromisso com a proteção das nossas riquezas naturais e a promoção de ações que visem a preservação da fauna e da flora, garantindo um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

