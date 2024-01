Aves pescadoras sofrem os impactos da destruição de ambientes aquáticos

As aves pescadoras são consideradas predadoras de topo da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos e úmidos. Dependem totalmente da qualidade ambiental para sobreviverem. Entretanto, com o crescimento das atividades humanas ao longo do tempo, esses ambientes sofreram, progressivamente, impactos de diferentes formas e intensidade. Nos últimos anos, o Cras da Mata Ciliar vem constatando um significativo aumentando no recebimento destas aves. Como exemplo, em dezembro do ano passado foram 18 indivíduos, número preocupante quando comparado com o mesmo período de 2022, sendo registrado 7 aves.

Socó dorminhoco (Foto: Associação Mata Ciliar)

“A presença destas aves fora de seu habitat pode ser considerada como um indicador biológico da precariedade ambiental das áreas úmidas. A presença humana e de animais domésticos em habitats de aves pescadoras deve ser evitada ou moderada, preferencialmente, por uma política de gestão ambiental que leve em consideração os impactos ambientais causados”, pontua o professor Afonso Peche Filho, agrônomo do Instituto Agronômico e colaborador da Mata Ciliar.

Coró-coró (Foto: Associação Mata

Em 2024, um coró-coró foi entregue aos cuidados da Associação Mata Ciliar, depois de ter sido encontrado preso dentro de uma escola de Jundiaí e resgatado pela Guarda Municipal Ambiental. O animal não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio à óbito.

“Esse aumento pode ser explicado pela poluição dos habitats naturais, como rios e lagos, e o aumento da pesca nesses mesmos locais, fazendo com que o animal busque por alimento em outras áreas com água, que podem ser no meio das cidades, ocasionando em diversos tipos de acidentes, como atropelamentos, ataques de domésticos, entre outros”, explica Giulia Verdini Mencarini, bióloga responsável pelo Cras da Mata Ciliar.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar