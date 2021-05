Cata Treco passará a recolher resíduos volumosos em Atibaia sem necessidade de agendamento

Os resíduos volumosos, como móveis e eletrodomésticos, costumam causar transtornos em muitas cidades, pois, quando são dispostos de forma incorreta, prejudicam o meio ambiente, favorecem a proliferação de vetores e contribuem para o risco de enchentes. Em Atibaia, a Saneamento Ambiental Atibaia (SAAE) possui o serviço Cata Treco, que a partir de 1° de junho vai recolher esses resíduos sem a necessidade de agendamento.

O serviço gratuito destinado à coleta de volumosos funcionará com um itinerário estabelecido a cada dia da semana, com bairros determinados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h (confira itinerário abaixo ou pelo link http://www.saaeatibaia.com.br/Pagina.php?id=3 . Os resíduos devem ser deixados para retirada do lado de fora da casa, na calçada, a partir das 7h. Esse trabalho já era realizado pela SAAE, porém era preciso realizar um agendamento.

(Imagem Ilustrativa: TuendeBede / Pixabay)

O serviço Cata Treco retira resíduos como móveis (sofás, mesas, guarda-roupa, cama, cômoda, colchão e etc..) eletrodomésticos (geladeira, fogão, forno, televisão, microondas, liquidificador), eletroeletrônicos (computadores, tablets, monitores, impressoras, câmeras fotográficas, aparelho de som, rádios e etc.). Mas não recolhe resíduos da construção e demolição; cabos e fiação, lixo eletrônico (celulares, carregadores, pilhas, baterias); roupas; resíduos de poda e galharias; latas com tinta, solvente ou produtos químicos.

Buscando conciliar desenvolvimento e sustentabilidade, Atibaia é uma das poucas cidades brasileiras que conseguiu atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, além de ampliar cada vez mais os pontos de coleta também na zona rural. Implantado em 2017 pela Prefeitura da Estância de Atibaia e pela SAAE, o ReciclAtibaia recolhe cerca de 5,38 toneladas de resíduos recicláveis por dia. Na área urbana, a coleta seletiva de porta em porta é realizada uma vez por semana e a relação de dias e horários dos caminhões coletores, além da lista de materiais que são recicláveis, pode ser consultada no endereço: http://bit.ly/ProgramacaoColetaReciclatibaia . Em alguns bairros e na zona rural, a coleta é feita por meio de contêineres disponibilizados nos pontos de entrega voluntária.

Confira o itinerário por bairros do serviço Cata Treco:

Segunda-feira: Alvinópolis, Alvinópolis II, Atibaia Jardim, Bosque dos Eucaliptos, Estância Lincy, Jd. Arco Iris, Jd. Dona Carmela, Jd. Flamboyant, Jd. Floresta, Jd. Helena, Jd. Lago, Vila Giglio, , Jd. Maristela I, Jardim Suíça, Retiro das Fontes, Refugio, Vila Espéria, Vila Helena, Vila Léia, Vila Nova Aclimação Vila Petrópolis, Vila Romero, Vila Silena, Vila Thais, Residencial Água Verde.

Terça-feira: Recreio Estoril I e II, CTB, Bairro da Ponte, Vila Carvalho, Jd. Brogota, Jd. Roseli, Mato Dentro, Pq. Nações, Pq. Coqueiros, Vila Mira, Jd. Terceiro Centenário, Ressaca, Jd. Ype, Jd. Morumbi, Loanda, Pq. dos Príncipes, Itaperi, Beiral das Pedras, Nirvana, Jd. Sumaré, Vila Gardênia, Nova Gardênia, Jd. São Nicolau, Jd. Siriema, Cidade Satélite, Residencial Panorama, Jd. dos Pinheiros, Jd. Kanimar, Guaxinduva, Porto Atibaia, Serra da Estrela, Centro, Vila Horácio Neto, Vila Junqueira, Tapajós, Vila Sales, Vila Massoni, Vila Rica, Jd. Samambaia, Vila Aparecida, Vila Neto, Vila Maria, Chácaras Interlagos, Jd. Solares, San Fernando Valey.

Quarta-feira: Jd. Cerejeiras, Jd. Imperial, Jd. Palmeiras, Jd. Colonial, Jd. Sueli, Chácaras Maringá, Chácaras São Benedito, Vale das Flores, Pq. São Pedro, Sta. Clara e Caetetuba.

Quinta-feira: Jd. Alvinópolis, Jd. Paulista, Jd. Maristela II, Vila Lea, Jd. das Flores, Jd. Sta. Barbara, Vila Petrópolis, Vila Olga, Jd. Jaraguá, Jd. Eneide e Vila Silena.

Sexta-feira: Residências Jeronimo de Camargo I , II , III , IV e V, Jd. Trevo, Jd. São Felipe, Jd. Santo Antônio, Jd. Cilar, Campos de Atibaia, , Nova Atibaia, Estância Brasil, Chácaras Brasil, Shangri-lá, Ribeirão dos Porcos, Estância dos Lagos.

Sábado: Bairros afastados atendimento por agendamento pelo telefone 11 940294218 — Rosário, Portão, Santa Maria, Clube da Montanha, Maringá I e II, Palmares, Rio Acima e Iara; Esmeralda, Chácaras Fernão Dias; Tanque, Belvedere, Santa Maria Laranjal, Terras de Atibaia I e II, Bonavita I e II, Pedreira, Laranjal, Ponte Alta, Rio Abaixo; Usina, Sul Brasil, São Roque, Maracanã, Jd. Maracanã, Vitória Régia, San Remo; Boa Vista, Vale dos Pinheiros, Cachoeira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia