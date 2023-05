Tratamento de esgoto em Atibaia traz impacto positivo para toda a região da Bacia PCJ

O tratamento de esgoto é um serviço de saneamento fundamental para as cidades e impacta diretamente na qualidade de vida da população, bem como na preservação ambiental. De modo geral, o processo realizado após a coleta do efluente contribui principalmente para a melhora das características dos mananciais, já que nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) são retiradas todas as cargas poluidoras que seriam lançadas nos rios.

Por isso, a Atibaia Saneamento, operação do Grupo Iguá responsável pelo sistema de esgotamento sanitário em Atibaia, destaca a importância da infraestrutura não apenas para o município, mas para toda a região das bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). No entorno contemplado por uma área de aproximadamente 15.377 km2, com 92,45% no estado de São Paulo e 7,55% em Minas Gerais, estão as cabeceiras das águas do Jaguari, Camanducaia e Atibaia – rio de lançamento do efluente tratado pela empresa.

(Imagem Ilustrativa de Владимир por Pixabay)

Além de Atibaia, outros 75 municípios integram as Bacias PCJ, sendo 70 deles pertencentes também ao estado de São Paulo. Boa parte das cidades possui área urbana ou parte expressiva da população residente no limite de abrangência dos rios referidos, dentre eles: Águas de São Pedro, Americana, Artur Nogueira, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Charqueada, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Ipeúna, Iracemápolis, Itatiba e Jarinu, por exemplo.

“Atualmente em Atibaia temos um índice de esgotamento sanitário para a coleta e tratamento de esgoto bem satisfatório. Essas taxas são bastante positivas e influem na qualidade dos rios da região e na preservação ambiental ao entorno da cidade, já que quanto maior o volume de efluente doméstico destinado às ETEs locais, menor será a quantidade de substâncias prejudiciais despejadas nos mananciais”, explica o gerente operacional da Atibaia Saneamento, Carlos Santana Junior.

Desde 2013, a concessionária atende aos atibaienses por meio de Parceria Público-Privada com a SAAE, elevando os índices de saneamento locais e trabalhando para a entrega de ETEs cada vez mais eficientes e modernas. A última grande obra da Atibaia

Saneamento foi inaugurada em setembro de 2022, a 2ª fase da Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Estoril, com a ampliação na capacidade de tratamento do efluente e expansão da área de atendimento para aproximadamente 85 mil moradores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento