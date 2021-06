Vereadora pede informações à prefeitura sobre novos empreendimentos imobiliários em Atibaia

A vereadora Ana Paula Beathalter afirmou no Tema Livre da sessão de terça, 25 de maio, que “a vinda de empreendimentos imobiliários precisa ser bem planejada”. Sobre o assunto, ela protocolou requerimento em que pediu informações ao Executivo sobre projetos para construção de conjuntos habitacionais.

No documento, são citados um empreendimento residencial e comercial na avenida Jerônimo de Camargo, bairro da Ressaca, com 119 apartamentos; o projeto de loteamento denominado Ecoville, na Estrada Marcos Antônio Peçanha, no bairro Itapetinga; e mais um projeto residencial de interesse social, em área matriculada na Prefeitura, formado por dois blocos, com 96 unidades habitacionais cada, totalizando 192 unidades.

“Esses empreendimentos podem causar sérios prejuízos à cidade. Hoje já temos falta de água em vários bairros e o adensamento urbano sem planejamento certamente irá agravar os transtornos. Ainda não temos um Plano Diretor aprovado na cidade e, por causa disso, não estão estabelecidas as regras para novas construções, o que representa um problema para o setor de urbanismo”, avaliou a vereadora.

Falta do Plano Diretor



“A população tem se manifestado no sentido de que alguns empreendedores estão se aproveitando da lacuna legislativa, por falta de atualização do Plano Diretor (2006-2016), que deixa Atibaia sem as regras para a construção, de acordo com a Constituição e o Estatuto da Cidade. O projeto está em tramitação nesta Casa, porém ainda sem a deliberação deste parlamento e, consequentemente, sem a sanção do prefeito municipal. Diante disso, há uma preocupação muito grande, presente na comunidade, porque, mesmo com empreendedores falando em poços artesianos para resolver a questão da água, técnicos já se pronunciaram sobre a dificuldade desse abastecimento, em médio e longo prazo, sem comprometer a infraestrutura da cidade. A partir do momento em que esses empreendimentos receberem a aprovação do poder público, esse problema passará a ser da cidade”, alertou Ana Paula Beathalter.

“Será que o município está preparado para receber empreendimentos desse porte? Constatamos inúmeras queixas de moradores do Parque São Pedro, Vale das Flores, Jardim Colonial, Jardim Brogotá, Vila Giglio, pela falta de água. Outros bairros, como o Jardim Imperial, também sofrem com esse desabastecimento, assim como o Jardim Cerejeiras. Não seria o caso do município equacionar e melhorar o atendimento da população já instalada? Sabemos que esses novos empreendimentos têm feito anúncios publicitários na Capital paulista e em redes de transmissão regional e até nacional, fazendo uma divulgação que acaba atraindo mais pessoas para a nossa cidade”, alertou a vereadora.

“É muito importante sabermos onde estamos e onde queremos estar nos próximos 10 anos, pensando na população presente e futura. É um questionamento que faço, pensando em obter informações do Poder Executivo, bem como de cópia da pesquisa veiculada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, indicando que 70% da população local são favoráveis a esse tipo de empreendimento. Pessoas que procuraram nosso gabinete, querem saber como a pergunta da pesquisa foi formulada, especialmente o gabarito da altura. Muitos são favoráveis a prédios com sete andares, mas não concordam quando sobem para vinte pavimentos ou mais. Espero contar com a manifestação do Executivo local”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia