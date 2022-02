Volume operacional do Cantareira se aproxima dos 43%

Depois de 182 dias com volume operacional abaixo dos 40%, em 08 de fevereiro, o Cantareira voltou a operar com valor acima deste valor. Na atualização desta quinta-feira(24), o volume já se aproxima dos 43%, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo(Sabesp).

A Sabesp atualiza diariamente às 9h o Portal dos Mananciais. Nesta quinta, 24 de fevereiro, o Cantareira chegou aos 42,8% e este é considerado um valor muito baixo, considerando o período. Até o momento choveu 106,7mm na região, sendo que a média de chuva para este mês é de 201,6mm.

(Foto: Sabesp)

Confira a situação de todos os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo:

Os próximos dias ainda terão pancadas de chuva nas áreas de captação, que ficam entre São Paulo e o sul de Minas Gerais, mas serão pancadas muito isoladas. Por enquanto, não há previsão de chuva generalizada e muito volumosa nestas áreas.

A chuva que tem caído sobre o país neste período chuvoso está favorecendo a elevação do nível dos reservatórios, no entanto ainda não é uma situação agradável, já que este período é essencial para armazenar água para as próximas estações que serão mais secas.

Fonte: Terra/Climatempo