Cantareira está pelo sexto ano com chuva abaixo da média

O nível do Sistema Cantareira caiu para 32,1% na manhã de quarta-feira (9), sendo o menor nível desde o dia primeiro de novembro desde ano, pois no dia 31 de outubro o nível era de 31,8%.

Apesar de ser baixo, em novembro do ano passado o volume era ainda menor, com 25,9% em 29 de novembro de 2021.

Já o maior nível neste novembro de 2022, até o momento, é de 32,5% em 04 de novembro de 2022, sendo o maior nível para novembro dos últimos 2 anos.

(Foto: Sabesp)

Pelo sexto ano seguido o Sistema Cantareira está registrando chuvas abaixo da média entre janeiro e novembro

Destaca-se que de primeiro de janeiro de 2022 a 9 de novembro de 2022 foram registrados 951,8mm de chuva no Sistema Cantareira e este, por enquanto, é o sexto ano seguido que a chuva está abaixo da média do período de janeiro a novembro. Sendo que a Climatologia desse período é de 1291,9mm.

Neste mês de novembro de 2022, até a manhã de 09/11, choveu pouco, 36,6mm no Cantareira, já em outubro de 2022 foram 119,5mm, mas a última chuva acima da média foi em setembro deste ano com 118,1mm (sendo que a sua climatologia é de apenas 80,5mm).

Em outubro de 2022, mesmo com mais de 100mm registrados no Cantareira, foi o menor volume de chuva em 2 anos para um mês de outubro.

Tendência para os próximos dias

Nos próximos dias a chuva deve aumentar de intensidade pela região do Sistema Cantareira. A chuva mais forte e com acumulados mais elevados na região vem a partir desta sexta-feira (11), com risco para alagamentos e danos. A probabilidade é grande para queda de granizo e rajadas de vento de mais de 60km/h durante o temporal.

A maioria das precipitações são por conta de um corredor de umidade que vem da Amazônia, do calor e da circulação dos ventos em altitude, além de cavados na região, que é uma baixa pressão relativa e mais alongada.

Destaca-se ao longo da semana que vem a chuva mais volumosa, ficando em torno dos 250mm entre 14 e 18 de novembro na região. Isso tudo está relacionado com a passagem de uma nova frente fria no Sudeste do país.

Fonte: Climatempo