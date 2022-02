Cantareira fecha janeiro com chuva acima da média

O volume operacional dos reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo ainda é baixo para o período, levando em consideração que estamos no verão, a estação que mais chove em grande parte do Brasil. Porém, a boa notícia é que o mês de janeiro termina com saldo positivo na maior parte dos Sistemas Produtores da Grande SP, como já havia sido previsto.

Fonte: https://mananciais.sabesp.com.br/Situacao

No final do ano passado, em 31 de dezembro de 2021, o volume operacional do Cantareira estava em 24,9% . Agora, neste mês de janeiro, o reservatório chegou aos 33,6%. A boa notícia é que depois de 4 anos com chuva abaixo da média para janeiro, finalmente os volumes ficaram acima da média histórica.

Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira (Foto: Divulgação/ Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente)

Confira o volume de chuva acumulado nos últimos anos, neste mesmo período:

Janeiro de 2022 acumulou 322,0mm

Janeiro de 2021 acumulou 181,6mm

Janeiro de 2020 acumulou 199,2mm

Janeiro de 2019 acumulou 222,8mm

Janeiro de 2018 acumulou 276,7mm

Tendência

A tendência é que o mês de fevereiro ainda seja marcado por chuva acima da média em muitas áreas do Sudeste do Brasil.

Fonte: Climatempo