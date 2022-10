Câncer de mama em cães: saiba como identificar e a importância da prevenção

O mês de outubro é marcado pelas campanhas de prevenção ao câncer de mama. Mas você sabia que a doença não se limita aos humanos?

De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), 45% das fêmeas caninas no Brasil sofrem com tumores nas mamas. Por isso, o cuidado com o pets é importante.

(Imagem Ilustrativa de Yama Zsuzsanna Márkus por Pixabay)

“É o câncer mais comum em cadelas. Representa 50% das neoplasias e tem alto grau de metástase, ou seja, quando migra para outros órgãos, principalmente o pulmão”, afirma o médico veterinário Leonilson Esperidião dos Santos.

Segundo o veterinário, o desequilíbrio hormonal durante o cio pode contribuir com o desenvolvimento do câncer no pet. Por isso, assim como em humanos, os exames são importantes.

Ele afirma que é possível identificar a doença a partir do aumento e vermelhidão das mamas, acompanhado de possíveis secreções e odores.

“A palpação de todas as mamas em busca de nódulos, ultrassom abdominal e raio-x do tórax para avaliar se tem metástase são importantes para a identificação da doença”, explica Leonilson.

“Já o tratamento mais comum ocorre a partir da retirada do nódulo. Conforme o grau de comprometimento, aconselhamos a retirada de toda a cadeia mamária dos dois lados, direito e esquerdo.”

Após a retirada, o nódulo é encaminhado para uma biópsia para analisar se o tumor é benigno ou maligno, além da necessidade de outros tratamentos, como a quimioterapia.

“A doença pode ter cura. O oncologista veterinário é o profissional perfeito para o tratamento através de um acompanhamento rigoroso”, diz.

Prevenção

Leonilson afirma que o método mais eficaz para evitar o câncer de mama em pets é a castração.

“É importante a castração, principalmente antes do primeiro cio, entre 5 e 7 meses de idade, pois a probabilidade de ter câncer reduz para 0,5% quando o animal fica adulto.”

Quando mais velhos, as consultas mensais o check-up também são formas de prevenção da doença.

Fonte: G1.globo.com