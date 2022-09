Como ter animais de estimação em apartamentos?

Quem mora em apartamento sabe que, para ter um bichinho de estimação, é necessário um cuidado todo especial para que ele se sinta seguro e à vontade em espaços mais fechados. Com o crescimento dos centros urbanos, esse tipo de moradia se torna cada vez mais comum e, nisso, os pets acabam tendo um novo modo de viver. A dúvida nessa hora é: qual é a melhor forma de adaptação?

A veterinária Bruna Abdelnur diz que, independente da raça, porte ou espécie, o principal é lembrar que todo animal de estimação requer cuidado diário e dedicação de toda a família envolvida. Antes de adotar é valido estudar sobre os hábitos e necessidades do animalzinho para ter uma noção de como será a rotina da família, assim que esse novo integrante chegar.

(Imagem Ilustrativa: StockSnap por Pixabay)

“Se possível, antes mesmo da chegada do pet, realize um planejamento familiar e defina quem será responsável por determinadas tarefas, como alimentação, passeios diários (no caso dos cães e gatos, isso é primordial para o bem-estar), limpeza, enfim, todo cuidado que ele vai precisar”.

Bruna afirma que todos os animais domésticos podem se adaptar à rotina de viver em apartamento, desde que a família respeite algumas regras. “Isso vai depender de cada espécie ou raça. Os animais mais comuns e que vivem bem em apartamento são cães, gatos, peixes, hamsters, porquinhos da índia, furões, tartarugas tigre d’água, coelhos e pássaros”.

Para quem prefere cães, o ideal é optar por aqueles que possuem menor porte e se adaptam mais facilmente à falta de um quintal. Já os gatos são mais autônomos e se acostumam melhor dentro dos ambientes, o que torna mais fácil a adaptação. Eles também são mais higiênicos e não precisam de muito espaço no dia a dia, pois costumam dormir em qualquer lugar.

Como preparar o espaço para eles?

De acordo com a veterinária, antes mesmo da chegada do pet à nova moradia, o ideal é deixar tudo pronto, comprar os utensílios conforme a espécie, como caminha, gaiola, comedouro ou bebedouro. “Assim que ele chegar, mantenha-o sempre em local adequado às suas necessidades, seguro e aquecido, onde ele se sinta acolhido”.

Para manter a segurança, ela assegura que o primeiro passo é identificar onde o bichinho possa se machucar e evitar que ele tenha acesso ao local. Por isso, é indicado usar telas de proteção em varandas e janelas. As piscinas também devem ser cobertas com lonas para evitar acidentes.

Como evitar a bagunça?

Com a rotina agitada da maioria das pessoas é comum não ter um tempo hábil para arrumar a bagunça que os pets acabam deixando pelos cômodos, por isso, o bom é manter atividades e brinquedos que sejam seguros, principalmente para o animal que fica muito tempo sozinho.

Os cães, por exemplo, são mais dependentes, precisam de mais atenção dos donos do que os gatos e podem fazer uma enorme bagunça quando deixados sozinhos. “No caso dos cãezinhos, uma boa opção é levá-los a creches para brincar e socializar com outros animais, enquanto o tutor estiver ausente”, aconselha Bruna.

Como manter os cuidados no dia a dia?

Com planejamento e organização de toda família envolvida, deve se lembrar de manter a água sempre limpa e fresca para o pet, alimento de boa qualidade, além é claro, de muito amor e carinho. “De acordo com a espécie do animal, procure um médico-veterinário especialista para que ele possa te orientar quanto aos cuidados de manejo, saúde e bem-estar”, conclui a veterinária.

