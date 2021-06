Confira 5 dicas para manter o seu cãozinho aquecido no inverno

O Brasil é o segundo país com maior número de pets no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A paixão que temos com os animaizinhos nos lembra que com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas devemos adotar alguns cuidados especiais com cães e gatos.

(Imagem Ilustrativa: Ebowalker por Pixabay)

1 – Mantenha o pet agasalhado

As roupinhas são recomendadas para deixar seu cão ou gato mais quentinho nos dias frios. De acordo com Maurício Penteado, coordenador do curso Mercado PET do Centro Europeu, são necessários alguns cuidados na hora de escolher a roupinha. “Aquelas que possuem muitos enfeites podem causar acidentes. O pet pode arrancar, ingerir e ter até uma obstrução intestinal. Tenha atenção ao tamanho, pois a roupa não pode limitar os movimentos do PET e deve ter o espaço de 1 dedo entre a pele do animal e o tecido”, orienta.

2 – Seu pet merece uma cama quentinha

Aposte nos cobertores mais grossos durante o inverno. “Fique atento também à forma como ele dorme, se estiver encolhido, enrolado no próprio corpo, é sinal que está tentando se aquecer”, afirma Maurício.

3 – Estimule brincadeiras em casa

Os dias mais frios podem deixar o cãozinho mais preguiçoso e, se estiver muito gelado, o ideal é substituir o passeio por brincadeiras dentro de casa, no ambiente mais quentinho.

4 – Aumente o intervalo entre as tosas

Os pelos servem para proteger e aquecer o seu pet. “No frio, é interessante esperar um pouco mais para tosar e garantir que seu cão esteja quentinho. Além disso, a secagem após o banho deve ser completa, evitando o frio e o desenvolvimento de micro organismos prejudiciais para a pelagem”, alerta o coordenador do curso.

5 – Considere a vacina da gripe

Assim como em nós, humanos, a gripe nos pets é mais frequente no inverno. Se seu amigo costuma frequentar hotéis, creches ou outros locais com mais cães, converse com o seu veterinário sobre a vacina para gripe.

Fonte: Petepop