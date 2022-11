Conheça 12 sinais que mostram que seu cão ama você loucamente

Todo novo pai de pet espera formar um vínculo amoroso e forte com seu filhote. E, embora seu cachorro não possa dizer que te ama em voz alta, ele tem vários tipos de comportamentos para que você saiba exatamente como ele se sente.

(Imagem Ilustrativa: lokalsportessen por Pixabay)

Abaixo, estão listadas 12 coisas que seu cão faz que podem significar que eles te amam tanto quanto você os ama:

1. Estar animado para vê-lo

Não há coisa melhor do que chegar em casa e se deparar com seu amigo de quatro patas pulando e abanando o rabo e, embora a demonstração descontrolada de afeto possa parecer exagerada, é uma maneira infalível de saber que você é amado.

Esse é particularmente o caso se você saiu de casa por apenas cinco minutos, mas é recebido como um herói voltando da guerra.

2. Abanando o rabo

Outro sinal óbvio de amor é aquele rabo abanando com tanta força que você mal consegue vê-lo. É um sinal de que eles estão felizes de estarem com sua pessoa favorita no mundo (que, no caso, é você!).

3. Ficar calmo quando você sai de casa

Se o seu cão parece estranhamente calmo quando você sai de casa (especialmente considerando a grande festa que fazem quando você volta), não é porque eles não se importam, é porque eles confiam completamente em você para voltar.

4. Bocejo

Outro sinal menos óbvio de afeto canino é o bocejo. Se eles bocejam regularmente quando você está por perto, não é porque estão entediados ou com sono, é porque se sentem completamente seguros e confortáveis ​​em sua companhia.

5. Eles seguem você pela casa

É comum encontrar seu cão esperando por você pacientemente do lado de fora da porta depois de visitar o banheiro? Isso ocorre porque eles vêem você como parte de sua matilha, muitas vezes até mesmo o líder do bando. Há segurança nos números, então onde seu amado humano vai, eles vão também.

6. Levantando as sobrancelhas

Uma das descobertas científicas caninas recentes mais surpreendentes diz respeito às sobrancelhas dos cães. Aparentemente, quanto mais eles mexem, mais felizes ficam por estar com você. Semelhante a caudas, mas um pouco mais difícil de detectar.

7. Lamber

Lamber é uma maneira bastante direta que os cães mostram afeição e aprendem o comportamento de suas mães que lambem suas cabeças logo após o nascimento. As áreas que eles tendem a lamber são as bochechas e as mãos.

8. Contato visual direto

Como os humanos, você pode dizer muito sobre um cachorro pela maneira como eles fazem contato visual. Se o seu cão olhar regularmente diretamente nos seus olhos, significa que ele sente que você tem um relacionamento particularmente próximo e amoroso.

9. Inclinando-se contra você

Esfregar e se encostar em seus donos é algo que muitas pessoas associam mais intimamente aos gatos, mas os cães também fazem isso. É uma forma de ganhar atenção e conforto daqueles que amam.

10. Roubando suas roupas

Pode parecer apenas um comportamento irritante, mas se você encontrar regularmente suas meias, calças e camisetas pelo chão, é apenas a maneira de seu cachorro se sentir próximo de você quando você não está por perto.

11. Eles amam seu cheiro

Se você acha estranho que seu cão está constantemente cheirando várias partes do seu corpo, é só porque ele ama você e seu cheiro, muito.

12. Brincando de luta

Correr em sua direção a toda velocidade, pular e tentar derrubá-lo no chão pode não ser a demonstração mais óbvia de amor, mas esse é um comportamento que remonta aos dias de matilha dos cães, quando eles brincavam com os outros membros caninos de sua família. Esse comportamento significa apenas que eles te amam como um deles.

Fonte: Petepop