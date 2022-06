Veterinária explica cuidados com os pets na época de festas juninas

O mês de junho chegou e, com ele, as famosas festas juninas. Em meio a tantas festividades e pratos típicos, a veterinária Ana Carolina Hirata alerta sobre a necessidade de redobrar a atenção com a alimentação dos pets neste período.

(Imagem Ilustrativa: Jeannette1980 por Pixabay)

Ao g1, a veterinária de Itapetininga (SP) explica que frituras, doces e bebidas alcoólicas são os piores alimentos para a saúde dos pets. Por isso, o recomendado é que os donos não ofereçam aos animais as guloseimas das festas juninas.

Segundo a profissional, quando os animais ingerem esses alimentos, podem acabar desenvolvendo uma pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas. Com isso, os pets podem ter diarreia, vômito e dor abdominal, ocasionando desidratação.

Para os donos interessados em incluir comidas de seres humanos no dia a dia dos pets, Ana Carolina diz que existem veterinários especialistas em nutrição. Esses profissionais fazem cardápios balanceados, com comidas que os animais podem experimentar, como frutas e verduras.

Ana Carolina recomenda que, em casos de ingestão de comida de seres humanos, os donos procurem um veterinário o mais rápido possível, para que o atendimento e os cuidados corretos sejam realizados.

“Às vezes, em determinados casos, os animais precisam de internação e tratamento, então é melhor correr o mais rápido para um veterinário”, explica.

Além da tentação das comidas típicas, a profissional Ana Carolina Hirata também ressaltou a importância de manter os pets longe dos fogos de artifício, comuns nesta época do ano, e protegidos do frio.

Fonte: G1.globo.com