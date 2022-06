Jarinu recebe consultório veterinário Pet Container com consultas gratuitas

O governador Rodrigo Garcia entregou na terça-feira (14), em Jarinu, o primeiro consultório veterinário do Programa Meu Pet, o Pet Container. A unidade será administrada pelo município e terá consultas e exames gratuitos para cães e gatos.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

“A ideia do Pet Container surgiu justamente porque queríamos acelerar a entrega de um espaço destinado ao cuidado e à proteção com os animais. Vamos fazer mais 129 desses em todo o estado”, afirmou o governador.

A clínica possui uma estrutura de 60m², instalada em 4 containers, e foi entregue totalmente equipada para exames laboratoriais, permitindo assim que os tutores levem seus pets para realização de consultas, diagnósticos e tratamento clínico-ambulatorial.

A unidade é a primeira de um total de 130 consultórios que serão entregues em todas as regiões do estado. A iniciativa é inédita e visa dar suporte a defesa e saúde dos animais domésticos. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 50 milhões para instalar, equipar e mobiliar os containers.

“Estas unidades simbolizam a importância de políticas de assistência à saúde dos animais, principalmente para a prevenção de doenças dos cães e gatos, o que irá refletir positivamente na redução dos casos de transmissão de doenças para os seres humanos também”, disse o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo