Inscrições para último Mutirão da Castração do ano abrem na segunda-feira (31)

Atenção! O próximo Mutirão da Castração com realização da Prefeitura de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal, é a última edição do ano e acontece na Sede do Departamento de Defesa Animal, no bairro Morumbi. As inscrições ocorrem nesta segunda-feira, 31 de outubro, por meio do formulário on-line para pré-agendamento ( bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia ) com início às 8h30. O serviço é gratuito e as vagas são limitadas.

Os tutores poderão inscrever até dois animais de estimação (cães e/ou gatos), preferencialmente fêmeas, com mais de seis meses – idade recomendável pelos profissionais para o procedimento cirúrgico. Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será realizada por mensagem de WhatsApp, em até 24h.

(Imagem Ilustrativa de ana_olly por Pixabay)

A cirurgia ocorrerá na sexta-feira, 4 de novembro, na Sede do Departamento de Defesa Animal, Rua João Lozasso, nº 455, bairro Morumbi, com apresentação obrigatória dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia. Durante o Mutirão da Castração, a ação solidária “Doe amor, doe ração” promoverá arrecadação de ração para cães e gatos resgatados de ONGs e protetores independentes do município. O Departamento de Defesa Animal ressalta que as contribuições são voluntárias.

Os procedimentos são todos realizados pela equipe de veterinários conveniados em espaços adaptados, além da inserção de um microchip para identificação e registro do animal, entregue em documentação para o responsável. Os tutores recebem instruções acerca do pós-operatório, alimentação, medicação e outros cuidados necessários após a cirurgia do pet.

Nove bairros do município receberam o mutirão neste ano: Portão, Alvinópolis, Maracanã, Caetetuba, Cerejeiras, Morumbi, Jardim Imperial, Itapetinga e Tanque. Para dúvidas e mais informações, o atendimento é realizado pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia