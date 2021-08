Entenda seu pet: Ciência explica alguns dos sons que os cães emitem

Geralmente, existem seis tipos de sons que os cães emitem para se comunicar vocalmente com humanos ou outros cães. A maioria dos ruídos são utilizados para demonstrar algum tipo de frustração, como quando um cachorro reclama para dar uma volta.

Mas os cães também vocalizam as coisas boas da vida deles, mesmo que os ruídos possam parecer pouco amigáveis. Veja o que os especialistas do site “Whole Dog Journal” dizem sobre o sentido de cada um desses ruídos:

(Imagem Ilustrativa: lokalsportessen por Pixabay)

1. Latido

Por que os cães latem? Por muitas razões, incluindo alerta (há algo aí!), alarme (há algo ruim aí), tédio, demanda, medo, suspeita, angústia e até prazer. Se você sabe diferenciar tipos diferentes de latido, pode entender facilmente porque seu cão é tão vocal. A comunicação vocal dos cães não é apenas para irritar vizinhos, ela existe para dizer a você que algo importante está acontecendo.

O latido de um cão angustiado, como aquele que sofre isolamento ou separação, angústia ou ansiedade, é estridente e repetitivo. E ganha volume quando o cão fica mais chateado. O latido de tédio tende a ser mais monótono e repetitivo. O latido de alerta é um som agudo e mais seco; o latido de alarme acrescenta uma nota de intensidade ao alerta.

Os latidos de demanda são agudos, persistentes e direcionados ao humano, para que forneça o que o cão exige. Pelo menos, o cachorro pensa assim. Os latidos suspeitos são geralmente de tom baixo e lento, enquanto os latidos medrosos costumam ser baixos, mas mais rápidos. E para saber se o latido é de diversão, veja se o rabo está se movendo freneticamente e se, aparentemente, o cãozinho está se divertindo.

2. Barítono

Espécie de latido grave e profundo, esse ruído geralmente é ouvido quando um cão está em busca de presas, mas às vezes é a maneira com que ele desafia um invasor. Os cães farejadores são notórios por suas vozes melódicas. Para algumas pessoas, esses sons lembram os de um gemido.

3. Rosnado

Frequentemente, um rosnado é um indício sério de uma possível agressão caso você insista no que estiver fazendo ou que esteja acontecendo em volta do cão. Em vez de se ofender com o grunhido do seu cão, tente ajudá-lo a ficar mais confortável com a situação.

Se, em vez de um rosnado hostil, seu cão estiver apenas resmungando humildemente, ele pode estar perfeitamente feliz! É comum um cão rosnar quando brinca de puxar algo. E isso é apropriado, desde que o resto da linguagem corporal dele diga que está brincando. Se houver alguma dúvida em sua mente, faça uma pausa.

Alguns cães também rosnam de prazer, ao serem acariciados e paparicados com brincadeiras. Na ausência de qualquer sinal de estresse, isso é interpretado como um “ruído feliz” emitido pelo cachorro.

4. Uivo

O uivo é frequentemente desencadeado quando o animal ouve um som agudo, como o da sirene de bombeiros e da polícia. E há casos em que os próprios donos ensinaram os cães a uivar, e a prática vira uma brincadeira e espécie de saudação entre os dois.

Os cães trazem esse hábito dos lobos, utilizado para encontrar membros da matilha ou chamá-los para caçar. Alguns cães uivam quando estão significativamente angustiados, um sintoma comum de sofrimento pelo isolamento e separação da sua matilha humana.

5. Choro

Um gemido ou um uivo sentido é frequentemente uma indicação de que o cão está com dor. Isso pode acontecer quando eles brincam, e um cão morde o outro com muita força. O gemido ou grito é usado para comunicar a angústia do cão a um membro da matilha (ou humano).

Os choramingos podem ser motivados por grande entusiasmo, como o retorno do proprietário ao final de um longo dia de trabalho. Os choramingos de excitação geralmente são acompanhados de lambidas, saltos e latidos. O choro de cachorro é mais suave e menos intenso que o lamento.

6. Lamento

Os sons de lamento de cães são vocalizações agudas, geralmente produzidas nasalmente e com a boca fechada. O cão pode estar se lamentando por querer algo, ter vontade de ir pra rua, sentir-se frustrado pela restrição da guia, ver-se separado de um companheiro (humano ou não) ou apenas quer chamar a atenção. Geralmente é uma indicação de algum nível de estresse.

Fonte: Petepop