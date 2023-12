Está com viagem marcada? Confira os cuidados necessários com os pets durante o período

A chegada de dezembro marca o início das férias, época propícia para viajar. Por esse motivo, muitos tutores de animais não sabem o que fazer e quais os cuidados devem tomar.

Ao g1, a veterinária Ana Carolina Hirata explicou que não é recomendado deixar os pets sozinhos em casa. Segundo ela, eles podem ficar estressados e até causar acidentes.

(Imagem Ilustrativa de Alvin Balemesa por Unsplash)

Além disso, por se sentirem solitários, alguns animais podem deixar de se alimentar, fator que pode acarretar em diversas danos à saúde deles.

“Além do estresse, o pet pode ficar agressivo, com ansiedade e pode acabar até destruindo a casa”, disse a veterinária.

Diante das circunstâncias, Ana Carolina ressalta que a melhor opção é levar os animais ou deixá-los sob os cuidados de um responsável. Porém, os donos precisam ficar atentos com a adaptação do animal em locais diferentes do habitual.

“Atualmente, existe bastante hotéis e pousadas que aceitam animais, muitos restaurantes que também permitem. Se a viagem for próxima, facilita a ida dos pets. Já para viagens longas, deixá-los com parentes é uma boa opção. Mas tem muitos bichos que não são adaptados a sair de suas casas. Por isso, é necessário tomar cuidado”, explica Ana Carolina.

Segundo a veterinária, os “pets hotéis” também são boas alternativas para os tutores deixarem cães e gatos.

Pet Sitter

Mais conhecido como “babá de animais de estimação”, o serviço “Pet Sitter” vem ganhando bastante espaço no setor. Ana Carolina conta que essa também é uma boa opção para que os animais não fiquem sozinhos enquanto os tutores viajam.

O serviço, ainda pouco conhecido, funciona de uma forma simples. O pet sitter vai até a casa do cliente que o contratou para cuidar do animal enquanto os donos estão ausentes.

Bruna Camila Lopes, dona de uma empresa “Pet Sitter”, diz que começou a trabalhar no setor por conta do carinho e dedicação que possui com os próprios animais de estimação.

“Decidimos criar a empresa no intuito de diminuir uma lacuna, oferecendo os serviços de babá de pet, táxi de pet e passeios com pet para que os animais possam ter sua devida importância e atenção”, conta Bruna.

Fonte: G1.globo.com