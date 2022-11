Veterinário alerta sobre cuidados com animais em dias de calor

Com o aumento nas temperaturas, é preciso ficar atento aos bichinhos de estimação. A exposição prolongada ao sol pode ser prejudicial à pele de cães e gatos. O g1 conversou com um veterinário que alertou sobre a importância de redobrar os cuidados com o animais em épocas mais quentes do ano.

Cães e gatos de pelagem clara ou albinos são sensíveis na região do nariz (Imagem Ilustrativa: C. SHII por Unsplash)

Assim como nos humanos, os raios ultravioletas da luz solar, quando em contato direto com a pele, podem causar lesões dermatológicas e irritação nos olhos, explica o veterinário Ivo Canal.

Em caso de cães e gatos albinos e de pelagens mais claras, o cuidado deve ser redobrado, pois, devido a baixa concentração de melanina, estes animais estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer de pele, ressalta o veterinário.

Outro fator que merece a atenção dos tutores é a temperatura do chão, que pode queimar as patas dos animais, a ponto de formar bolhas, reforça Ivo.

Recomendações

O veterinário explica que, com relação aos cães, os passeios devem ser evitados entre 11h e 15h. Antes de sair com seu cachorro, é recomendado passar protetor solar para pets no animal. É importante, inclusive, avaliar a temperatura do chão, para evitar queimaduras nas patas e desconfortos ao bichinho.

Já os gatos, o ideal é fornecer muita água e evitar que o felino tenha acesso à rua.

Cuidados com animais de pelagem clara ou albinos

Cães e gatos de pelagem clara ou albinos são sensíveis na região do nariz, principalmente se o focinho dele for rosado. Já os felinos são mais sensíveis que os cachorros, especialmente na região das orelhas.

Outras dicas

Não deixe que durmam sob o sol;

Dê preferência a passeios noturnos.

Tratamento para doenças de pele

Em casos mais graves, que exigem a remoção de lesões cutâneas e regeneração dos tecidos da pele, é realizada a criocirurgia. Ela consiste em congelar, com nitrogênio líquido, os tumores externos e destruir o câncer que estava se alastrando pelo corpo do animal.

Ao identificar sintomas como desconforto e vermelhidão na pele do seu bichinho, é de extrema importância o uso do filtro solar, ou até mesmo de cremes para assadura. Caso ocorra agravamento dos sintomas, o animal deve ser avaliado por um veterinário.

