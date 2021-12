Confira dicas para viajar com pets em segurança no período de festas

O movimento nas estradas deve aumentar durante o período de festas de fim de ano. Por isso, o g1 selecionou dicas de segurança para quem vai viajar, mas não quer deixar o “melhor amigo” em casa.

As principais dicas são evitar alimentar o pet pelo menos três horas antes da viagem para que ele não passe mal, além de transportá-lo somente dentro do veículo.

Contudo, segundo Cristiano Vieira, tenente da Polícia Militar em São José do Rio Preto (SP), itens de segurança, como o uso de cinto de segurança, caixas de transporte e cadeirinhas, são recomendados para evitar multas de trânsito e até acidentes.

“O motorista precisa ter total domínio do veículo e não pode se distrair com nada, inclusive o animalzinho de estimação. Para viajar, o animal precisa estar preso dentro do veículo, acondicionado de forma segura.”

Caso o motorista seja flagrado carregando o animal na janela esquerda do veículo ou no colo, ele pode ser multado.

“Essa infração é media, com valor em torno de R$ 130, além de quatro pontos na carteira. Se o animal estiver em qualquer parte externa do veículo e até, por exemplo, dentro do carro, mas com a cabeça para fora, é uma multa grave de R$ 195”, afirma.

De acordo com o tenente, o uso dos equipamentos nos pets não é obrigatório, mas traz mais segurança aos motoristas que devem pegar estrada.

“Esses itens servem para auxiliar na contenção do animal durante o transporte dele, garantindo maior segurança para o animal, que é o xodó da família, e para todos dentro do veículo e quem transita na via.”

Fonte: G1.globo.com