Estudo revela expectativa de vida de várias raças caninas

Um estudo realizado pelo Royal Veterinary College com cerca de 30.500 cães revelou a expectativa média de vida de vários cães e a diferença entre as raças é impressionante.

De acordo com a pesquisa, a expectativa de vida geral é de 11,2 anos. Os Jack Russell terriers têm a maior expectativa de vida, vivendo em média 12,7 anos. Já os buldogues franceses têm uma média de apenas 4,5 anos.

Buldogues ingleses com 7,4 anos, pugs com 7,7 anos e buldogues americanos com 7,8 anos também estavam entre as expectativas de vida mais baixas.

“As expectativas de vida curtas para raças de rosto chato, como buldogues franceses, mostradas pelas tabelas VetCompass Life apoiam o apelo do Grupo de Trabalho Braquicefálico do Reino Unido para que todos os proprietários ‘parem e pensem antes de comprar um cão de face chata’”, disse Dan O’Neill, Professor Associado de Epidemiologia de Animais de Companhia no RVC e coautor do artigo.

Jack Russel – 12,72 anos

Yorkshire terrier – 12,54 anos

Border collie – 12,1 anos

Springer spaniel – 11,92 anos

SRD – 11,82 anos

Labrador – 11,77 anos

Staffordshire bull terrier – 11,33 anos

Cocker spaniel – 11,31 anos

Shih Tzu – 11,05 anos

Cavalier King Charles spaniel – 10,45 anos

Pastor Alemão – 10,16 anos

Boxer – 10,04 anos

Beagle – 9,85 anos

Husky Siberiano – 9,53 anos

Chihuahua – 7,91 anos

Buldogue Americano – 7,79 anos

Pug – 7,65 anos

Buldogue Inglês – 7,39 anos

Buldogue Francês – 4,53 anos

