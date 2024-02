Feira de Adoção de Animais acontece nesta quarta-feira (28) em Atibaia

“Catioros” e “gatíneos” filhotes aguardam por um novo lar na Feira de Adoção Animal, ação do Programa Permanente de Adoção da Prefeitura de Atibaia que acontece nesta quarta, dia 28 de fevereiro, das 9h às 15h, na sede do Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455, Jardim Morumbi).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Documentos

Na feira, os futuros tutores podem conhecer os cachorrinhos e gatinhos que estão disponíveis para adoção e, caso decidam levar um filhote para casa, basta apresentar RG ou CNH e comprovante de endereço.

Adoção responsável

Como todas as ações promovidas pela Prefeitura são realizadas de forma responsável, os adotantes também assinam um termo, onde se comprometem a cuidar do bichinho, e recebem uma cartilha com orientações sobre os cuidados necessários.

Castração garantida

Já vacinados e vermifugados, os filhotes adotados têm a castração gratuita garantida pela Prefeitura. Quando o animal atingir a idade adequada – entre 5 e 6 meses – é só entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal e agendar a cirurgia.

Gratuita, a cirurgia de castração inclui ainda a implantação de um microchip com os dados cadastrais do tutor para, caso o animal se perca, seja possível identificar o responsável.

Benefícios à saúde mental

Adotar um animal de estimação é um ato de amor e solidariedade que faz bem não só para o pet, mas também favorece a saúde mental de quem adota. Pesquisas apontam que cães e gatos ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, além de aumentarem a autoestima e a segurança de seus tutores.

Próximas edições

As próximas edições estão previstas para acontecer nos dias 13 e 27 de março, e a realização regular da feira busca combater o abandono e incentivar a adoção responsável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia