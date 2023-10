Feira de adoção de animais acontece nesta quarta (11) e inscrições para mutirão de castração na segunda (16)

Mais um Mutirão da Castração acontecerá no município, desta vez no bairro Tanque. A ação será realizada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Estrada Velha de Bragança Paulista, nº 2322), dia 19 de outubro, com inscrições abertas na próxima segunda-feira (16), via formulário on-line de pré-agendamento ( bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia ), a partir das 8h30. O serviço é totalmente gratuito e as vagas são limitadas. É importante destacar que os tutores poderão inscrever cães e/ou gatos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será encaminhada por mensagem de WhatsApp em até 24h. Vale ressaltar que a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas se esgotar. Caso o munícipe precise de ajuda durante a inscrição on-line poderá contatar o Departamento de Defesa Animal pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 94999-0019 (WhatsApp).

Feira de Adoção

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Já os interessados em adotar um animalzinho (cão ou gato) podem comparecer na sede do Departamento de Defesa Animal, todas as quartas-feiras, das 9h às 15h. Para levar um amiguinho(a) para casa, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG ou CNH e comprovante de endereço. Vale lembrar que em todas as feiras de adoção realizadas pela Prefeitura o tutor assina um termo de responsabilidade no qual se compromete a zelar pelo bem-estar do animal que está adotando.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia