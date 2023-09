Inscrições para o Mutirão da Castração no Portão abrem na segunda-feira (25)

A Prefeitura de Atibaia promove mais um Mutirão da Castração, que oferece serviço gratuito e itinerante para cuidar da saúde de cães e gatos, desta vez, no bairro do Portão. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line de pré-agendamento, no próximo dia 25, a partir das 8h30, pelo link: bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia . As cirurgias serão realizadas no dia 30 de setembro, também a partir das 8h30, na Escola Municipal Estudante Nelson José Pedroso (Rua Antonio Cunha Leite, nº 1835, Portão).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Cada tutor poderá inscrever cães e/ou gatos com mais de seis meses – idade mínima recomendável para o procedimento. Após preencher e enviar o formulário on-line, basta aguardar a confirmação do agendamento da cirurgia, realizada por mensagem de WhatsApp em até 24h.

As vagas são limitadas e as inscrições seguem a ordem cronológica dos pré-agendamentos. Para dúvidas e mais informações, o Departamento de Defesa Animal oferece atendimento pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp). No dia da cirurgia, o tutor deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia.

Confira as datas e os locais previstos para os próximos mutirões de castração:

Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Estrada Velha de Bragança Paulista, nº 2322, Tanque

Data da Inscrição: 16/10/2023

Data da Castração: 19/10/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 06/11/2023

Datas das Castrações: 16 e 17/11/2023

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia