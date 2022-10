Inscrições para o Mutirão da Castração no Tanque abrem na segunda-feira (10)

É hora de cuidar da saúde dos pets no bairro do Tanque! O próximo Mutirão da Castração com realização da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal, acontece na Paróquia Sagrado Coração (Estrada Velha de Bragança, nº 2322), no bairro do Tanque. As inscrições ocorrem nesta segunda-feira, 10 de outubro, via formulário on-line de pré-agendamento ( bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia ) a partir das 8h30. O serviço é gratuito e as vagas são limitadas.

Os responsáveis poderão inscrever até dois animais (cães e/ou gatos), preferencialmente fêmeas, com mais de seis meses – idade mínima recomendável para o procedimento cirúrgico. Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será realizada por mensagem de WhatsApp, em até 24h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A cirurgia acontece na sexta-feira, 14 de outubro, na Paróquia Sagrado Coração com a obrigatoriedade da apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia. Durante o Mutirão da Castração, a ação solidária “Doe amor, doe ração” promoverá a arrecadação de ração para cães e gatos resgatados por protetores independentes e ONGs da cidade. O Departamento de Defesa Animal ressalta que as contribuições são voluntárias, e também podem ser entregues na sede do órgão no bairro Morumbi: Rua João Lozasso, 455.

Todos os procedimentos são realizados pela equipe de veterinários conveniados em espaços adaptados, além da inserção de um microchip para identificação e registro do pet. Os responsáveis recebem dos profissionais no local instruções sobre o pós-operatório em relação a alimentação, medicação e cuidados necessários.

O último Mutirão da Castração deste ano está previsto para ocorrer em novembro, na sede do Departamento de Defesa Animal, no bairro Morumbi. O Departamento recomenda aos munícipes acompanhar os canais oficiais de comunicação da Prefeitura, pois a programação está sujeita a alterações. Para dúvidas e mais informações, o atendimento é realizado pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp).

