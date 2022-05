Os cães conseguem identificar uma pessoa ruim? A ciência responde

Os cães podem identificar uma pessoa ruim? Se você já viu seu cachorro dando as costas para uma pessoa antes de você perceber uma ameaça, pode haver algumas razões para confiar nos instintos dos cães acima dos nossos.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Ao contrário dos humanos, cachorros cnão são bons em esconder suas opiniões pessoais e mostrarão como se sentem. Se você souber identificar os sinais, os cachorros são excepcionais em compartilhar o que estão pensando.

Conhecer uma pessoa “boa” geralmente é representado com rabos balançando e danças entusiasmadas. No entanto, se você apresenta seu cachorro a alguém, mesmo que seja um amigo próximo, e o seu cão começa a se afastar, se esconder atrás de suas pernas e parece não querer se envolver ou interagir, pode ser que ele esteja vendo algo sobre aquela pessoa que você não está vendo.

Às vezes, eles exibem agressão direta com investidas, latidos e rosnados para o que veem como a ameaça de um intruso. Seus pelos podem subir com o cabelo em pé no pescoço e nas costas. Ao controlar seu cão, você pode se perguntar se deve tomar cuidado também.

De acordo com um estudo relatado no LiveScience, os cães procuravam seus donos quando eles mostravam sinais de angústia. Já a Scientific American observa que os cães podem identificar rostos zangados.

Portanto, seu cão pode estar captando suas sutis pistas comportamentais ao descobrir como classificar a pessoa que você acabou de encontrar. Se você não tem certeza dessa pessoa ou teve momentos difíceis em suas próprias interações com ela, seu cão pode perceber e espelhar isso.

Se eles sentirem que você está desconfortável e seu vínculo com o animal de estimação é forte, então eles estão literalmente do seu lado. Seu próprio comportamento os influencia e determina se os cães podem sentir uma pessoa má.

Um estudo recente publicado na New Scientist investigou as reações dos cães a pessoas que ajudaram ou se recusaram a ajudar seus donos. Os pesquisadores descobriram que os cães podiam identificar comportamentos antissociais e eram mais propensos a excluir socialmente ou reagir desfavoravelmente ao agressor.

Fonte: Petepop