Posso dormir com meu pet? Conheça os benefícios e cuidados recomendados por especialistas

O aconchego dos pets junto aos tutores na hora de dormir é um comportamento frequente de muitos cães e gatos, principalmente durante as baixas temperaturas do inverno. Segundo especialistas, esse hábito pode ser benéfico para os “pais de pets”, mas é necessário cuidados.

Quando partilhado com os bichinhos, o sono pode trazer a sensação de proteção e conexão entre o humano e o animal.

(Imagem Ilustrativa de Rafal Jedrzejek por Unsplash)

Segundo o veterinário Reynaldo Landgraf, em temperaturas mais baixas, muitos tutores acolhem os animais de estimação na cama na hora de dormir, inclusive embaixo de cobertas. Apesar do comportamento parecer inofensivo, “papais” e “mamães” de pets precisam tomar alguns cuidados.

Higiene e comportamento

Ao g1, Reynaldo contou que animais que vivem dentro de casa e dormem com os donos, precisam ter a higiene em dia e obedecerem as regras dos tutores.

“O cachorro, o gato, é mais feliz quando ele sabe como que é a hierarquia da casa, quem é que manda e o local de cada um, porque se não, ele vai querer ser o líder. Se você estabelece isso, nunca vai tomar uma mordida do seu cachorro, por exemplo”, explica o veterinário sobre a importância de estabelecer regras aos pets.

“Se não tem pulga, carrapato e vermes, não vejo problema algum [em dormir com o tutor],se ele [animal] é vacinado, faz limpeza de tártaro tudo certinho”, explica Reynaldo.

Reynaldo também enfatiza a importância de estar atento ao quanto os animais precisam se esforçar para subir na cama ou sofá, pois, dependendo do porte físico e da forma que executam a manobra, podem desenvolver problemas nas articulações e na coluna.

Contudo, também é necessário que o tutor defina limites ao animal, para que ele consiga estimular os instintos e mantenha o contato com a natureza. “O problema, na minha opinião, é humanizar. Muitos animais não sabem o que é se sujar de terra, comer grama, tomar chuva”, comenta o profissional.

Esforço que vale a pena

A professora de inglês Fabianne Teles, de 20 anos, conta que dormiu junto dos pets a vida toda. Hoje, ela tem três cães e se sente protegida quando dorme com eles por perto.

“Eu gosto muito de dormir com elas. Quando você dorme com um cachorro, você não se sente sozinho, é muito gostoso porque da para sentir a conexão que você tem com ele e o amor que ele sente por você, é dormir com um membro da família. O lugar do meu cachorro é na cama e debaixo da coberta”, conta a professora.

Fabianne, que é alérgica, diz que os banhos são frequentes nos cãezinhos da família. “Eu tenho rinite então de vez em quando eu sofro um pouco por causa dos pelos, mas é só tomar um antialérgico que fica tudo bem. A gente também tem que passar aspirador, daí tira bastante”, explica a jovem.

Benefícios

A psicóloga de Tatuí (SP) Lilian Gallego explica que dormir com um bichinho de estimação pode ajudar na prevenção de diversas doenças.

“O contato com os pets gera benefícios no prognóstico, melhora um quadro de doenças através da relação de pessoas que tem depressão ou ansiedade com seu pet. Tem o aumento de neurotransmissores benefícios como a oxitocina e a dopamina, os hormônios do bem-estar”, explica Lilian.

Por experiência, Reynaldo conta os benefícios proporcionados por seus amigos de quatro patas.

“Têm muitos estudos que indicam que o ronronar do gato é terapêutico e antidepressivo. Eu quando abraço meu gato, o Fred, nossa, eu fico zero, é uma delícia”, finaliza o veterinário.

Fonte: G1.globo.com