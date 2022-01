Prefeitura de Atibaia divulga calendário do Mutirão da Castração 2022

Na próxima segunda-feira (24), a Prefeitura de Atibaia abrirá as inscrições para o primeiro Mutirão da Castração de 2022, que será realizado no dia 28, na sede do Departamento de Defesa Animal, no bairro Morumbi. As inscrições para essa primeira edição, assim como as outras 11 que estão previstas para acontecer ao longo deste ano, devem ser feitas via formulário on-line de pré-agendamento, disponível no endereço bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

O planejamento esboçado pelo Departamento de Defesa Animal prevê atender nove regiões da cidade ao longo deste ano: Portão, Alvinópolis, Maracanã, Caetetuba e Cerejeiras no primeiro semestre, Jardim Imperial, Itapetinga, Laranjal e Tanque no segundo, sem contar a realização de mais dois mutirões na sede do Departamento em julho e novembro.

(Imagem Ilustrativa: Chris Emerson por Pixabay)

As datas prováveis de abertura das inscrições e realização das cirurgias estão relacionadas mais abaixo, entretanto, o Departamento de Defesa Animal recomenda que o munícipe fique atento aos canais de comunicação oficiais da Prefeitura, pois a programação, incluindo os bairros atendidos, está sujeita a alterações.

As regras e procedimentos continuam os mesmos para todos os mutirões: cada tutor poderá inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses, idade mínima recomendável para o procedimento.

Após preencher e enviar o formulário de pré-agendamento, o munícipe receberá uma mensagem via WhatsApp com a confirmação da inscrição, que será efetivada seguindo a ordem cronológica de realização dos pré-cadastros no site. Quem tiver dificuldade para efetuar a inscrição on-line pode entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal pelo telefone (11) 4413-6996.

No dia da cirurgia, é necessário que o tutor apresente RG, CPF e comprovante de endereço, que deve ser de bairros próximos à região atendida. Além disso, o Departamento informa que será permitido apenas um acompanhante por tutor.

Cuidado com a Saúde Animal

Suspensos por um período devido à pandemia de Covid-19, os Mutirões da Castração foram retomados no segundo semestre de 2021, atendendo mais de 2 mil animais no ano passado. A ação faz parte do Programa Permanente de Castração e procura incentivar a tutela responsável no município, uma vez que a castração, além de prevenir diversas doenças, é a maneira mais ética e eficaz de controlar a população animal, evitando que o número de animais abandonados nas ruas aumente.

O Mutirão da Castração também é uma oportunidade de ajudar cães e gatos resgatados pelas ONGs e protetores de animais que atuam no município. A ação solidária “Doe amor, doe ração” promove a arrecadação no dia de realização das cirurgias. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações também podem ser entregues na sede do Departamento de Defesa Animal, localizado na Rua João Lozasso, 455 – Morumbi.

Morumbi

Departamento de Defesa Animal – Rua João Lozasso, 455

Data Castração 28/01/2022

Data inscrição 24/01/2022

Portão

EMEF Nelson José Pedroso Estudante – Rua Antônio da Cunha Leite, 1835

Data Castração 19/02/2022

Data inscrição 14/02/2022

Alvinópolis

Praça da Amada – Avenida Brg. José Vicente Faria Lima, 1570.

Data Castração 11/03/2022

Data inscrição 07/03/2022

Maracanã

Centro Comunitário – Rua João Neto, 405

Data Castração 08/04/2022

Data inscrição 04/04/2022

Caetetuba

Escola Municipal Pref. Walter Engracia – Rua Carlos Rado Paternost, 61

Data Castração 28/05/2022

Data inscrição 23/05/2022

Cerejeiras

Ginásio Omar Zigaib – Rua Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 1968

Data Castração 10/06/2022

Data inscrição 06/06/2022

Morumbi

Departamento de Defesa Animal – Rua João Lozasso, 455

Data Castração 15/07/2022

Data inscrição 11/07/2022

Jardim Imperial

Centro Comunitário – Rua Pacaembu, 65

Data Castração 12/08/2022

Data inscrição 08/08/2022

Itapetinga

Centro Comunitário – Avenida Santana, 2900

Data Castração 16/09/2022

Data inscrição 12/09/2022

Laranjal

Creche Comunitária Sonho Meu – Estrada Municipal do Laranjal, S/N

Data Castração 07/10/2022

Data inscrição 03/10/2022

Tanque

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2322

Data Castração 14/10/2022

Data inscrição 10/10/2022

Morumbi

Departamento de Defesa Animal – Rua João Lozasso, 455

Data Castração 04/11/2022

Data inscrição 31/10/2022

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia