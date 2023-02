Inscrições para o primeiro Mutirão da Castração 2023 abrem nesta quarta-feira (15)

Na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, a Prefeitura da Estância de Atibaia abrirá as inscrições para o primeiro Mutirão da Castração de 2023, que será realizado nos dias 23 e 24, no Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi). As inscrições para esta primeira edição, assim como as outras que estão previstas para acontecer até o fim deste ano, devem ser feitas via formulário on-line de pré-agendamento, disponível no endereço bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

(Imagem Ilustrativa de Andrew S por Unsplash)

Após preencher e enviar o formulário on-line, o munícipe deve aguardar a confirmação do agendamento da cirurgia, realizada por mensagem de WhatsApp em até 24h. As inscrições seguem a ordem cronológica de realização dos pré-agendamentos, iniciando-se às 8h30 e se encerrando quando esgotar o número de vagas. Para dúvidas e mais informações, o Departamento de Defesa Animal oferece atendimento pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp).

O tutor deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia no dia de realização da cirurgia: 23 de fevereiro (quinta-feira) para gatos e 24 (sexta-feira) para cães. Nesses dias, também acontecerá a ação solidária “Doe amor, doe ração”, que promove a arrecadação de ração para cães e gatos resgatados por protetores e ONGs do município. O Departamento de Defesa Animal ressalta que as contribuições não são obrigatórias, mas voluntárias.

Programa Permanente de Castração

O serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos faz parte do Programa Permanente de Castração da Prefeitura, que disponibiliza uma equipe de veterinários conveniados para a realização de cirurgias gratuitas em espaços especialmente adaptados. Os cuidados começam ainda na fila, quando os animais recebem uma medicação pré-anestésica que visa prepará-los para a operação, e continuam durante todo o atendimento, do procedimento de tricotomia – a remoção dos pelos da área que será operada –, até a liberação para o tutor após a recuperação da cirurgia.

O serviço inclui também a implantação de um microchip de identificação e registro no animal atendido e os responsáveis recebem ainda instruções sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e demais cuidados necessários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia