Prefeitura de Atibaia divulga próximas datas da Feira de Adoção de Animais

Que tal escolher um amigo, uma boa companhia, um motivo de alegria para o seu lar? Alguns pets estão a procura de uma casa cheia de amor e carinho em Atibaia, então confira as próximas edições da Feira de Adoção de Animais: dias 10 e 24 de abril e 8 e 22 de maio, das 9h às 15h, na sede do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura (Rua João Lozasso, nº 455, Jardim Morumbi). No local, os munícipes poderão conhecer os animaizinhos que estão disponíveis para adoção.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Adoção, documentação e responsabilidade

Na feira de adoção, os interessados podem conhecer os cachorrinhos e gatinhos que estão disponíveis para adoção e, caso decidam levar um “aumigo” para casa, basta apresentar RG ou CNH e comprovante de endereço em Atibaia. Todas as ações são realizadas de forma responsável pela Prefeitura e os adotantes também assinam um termo por meio do qual se comprometem a cuidar do pet, além de receberem uma cartilha com orientações sobre os cuidados necessários.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Animais com castração gratuita

Os filhotes que estão disponíveis para adoção já estão vacinados e vermifugados, além de contarem com a castração gratuita garantida pela Prefeitura. Quando o animal atingir a idade adequada para o procedimento cirúrgico (entre 5 e 6 meses), o tutor deve entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal e agendar a castração. A cirurgia inclui ainda a implantação de um microchip com os dados de identificação do tutor, assim, caso o animal se perca, será possível identificar o responsável.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Benefícios

Estudos mostram que ter um animal de estimação pode reduzir o estresse e a ansiedade, baixar a pressão arterial, além de melhorar tanto a saúde mental quanto a física.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia