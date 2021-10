Próximo Mutirão da Castração acontece na sexta-feira (22) no Rio Acima

Rio Acima é o próximo bairro a receber o mutirão do Programa Permanente de Castração, iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos como forma de incentivar a tutela responsável no município. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas via formulário on-line de pré-agendamento, disponível no endereço bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

(Imagem Ilustrativa: Peter Morth por Pixabay)

As cirurgias serão realizadas no dia 22 de outubro, a partir das 8h30, na Capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na Avenida Maria Luiza Roca Borges, S/N. Cada tutor pode inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses de idade – o mínimo recomendável para o procedimento.

Após o preenchimento do formulário de pré-agendamento, será enviada uma mensagem pelo WhatsApp com a confirmação da inscrição, efetuada por ordem de pré-cadastros realizados no site. No dia da cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do bairro onde acontece a ação (ou de bairros próximos). Quem tiver dificuldade com a inscrição on-line pode entrar em contato através do número (11) 4413-6996.

Ainda são previstos, até o final do ano, dois mutirões: um no Maracanã – inscrições abertas em 12 de novembro, com a realização das cirurgias no dia 18 – e o último, na Usina, com inscrições no dia 07 de dezembro e cirurgias no dia 11.

Quem quiser aproveitar a oportunidade, a ação solidária “Doe amor, doe ração” arrecada nos Mutirões da Castração doações para cães e gatos resgatados. A doação de ração pode ser entregue no dia de realização da cirurgia ou na sede do Departamento de Defesa Animal, localizado na Rua João Lozasso, 455 – Morumbi. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia