Vereadora lamentou interrupção das castrações de cães e gatos em Atibaia

A vereadora Ana Paula Beathalter lamentou em Explicação Pessoal, durante a sessão do dia 27 de abril, a interrupção das castrações gratuitas de cães e gatos neste início de governo. Ela argumentou que o controle da população animal faz parte da agenda ambiental, movimentada por eventos como a recente Cúpula do Clima 2021.

“Muitos especialistas defendem que este ano é muito importante e decisivo para um futuro mais sustentável e verde. Atibaia não pode ficar de fora por sua história e vocação, sua essência nos aspectos turístico, paisagístico e cênico. Obras de verticalização com gabarito superior a quatro pavimentos e a suspensão de programas como o das castrações comprometem esse caminho”, afirmou a vereadora.

(Imagem Ilustrativa: Free-Photos from Pixabay)

“Dentro dessa ótica, solicitei informações ao Executivo em requerimento sobre o cronograma para a castração gratuita, com base na lei municipal 4.718/2020, que instituiu a medida como programa permanente e de realização ininterrupta durante o ano. Infelizmente, encerramos o mês de abril sem a continuidade das castrações gratuitas por parte do poder público. Conto com o líder do prefeito nesta casa, vereador Marcão do Itapetinga, para que possamos corrigir essa demanda”, acrescentou Ana Paula Beathalter.

“Tivemos avanços na área de defesa animal, inclusive com a criação de coordenadoria no âmbito do Executivo. Mas pouco ou nada evoluiu a administração nos cuidados com essa causa, registrando-se trabalhos semelhantes ao que a área de Zoonoses já desenvolvia há muitos anos. A realidade é que ninhadas continuam sendo abandonadas, dependendo das ativistas ambientais no esforço pela sobrevivência dos filhotes”, enfatizou.

“O Executivo nos informou que o novo programa será definido após a contratação de empresa para a realização das castrações e da identificação eletrônica dos animais. Compulsando as edições da Imprensa Oficial, vi que há um procedimento licitatório em curso, um pregão, marcado para o dia 7 de maio. Mas digo que é muito triste para esta vereadora observar essa interrupção do serviço, lembrando que o atual governo é continuidade do anterior, que ficou oito anos na administração”, afirmou Ana Paula Beathalter.

“Esta vereadora também pediu informações ao Executivo sobre a possibilidade de apoiar a alimentação e a vacinação dos animais abandonados, mas a resposta foi no sentido de que não haveria viabilidade orçamentária. Por sua vez, as protetoras também estão enfrentando dificuldades para cobrir essas necessidades, por conta da crise econômica e sanitária que afeta a todos. Além disso, o espaço da coordenadoria para receber os animais não teria vagas para novos atendimentos”, informou a vereadora.

“Finalmente, também quero me solidarizar com os demais vereadores desta Casa, que vêm contatando suas lideranças estaduais para a obtenção de verbas e apoio a projetos de Atibaia, tornando seu trabalho mais consistente. Esta vereadora também esteve em reunião com o deputado Artur do Val, do Patriota, pedindo a destinação de emendas parlamentares para a cidade, principalmente na área de saúde”, concluiu Ana Paula Beathalter.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal da Estância de Atibaia