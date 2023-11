Inscrições para o Mutirão de Castração em Atibaia abrem na próxima segunda-feira (6)

Vem aí mais um Mutirão de Castração para os pets do município! As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line de pré-agendamento (bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia) no próximo dia 6 de novembro, segunda-feira, a partir das 8h30. E para contemplar mais bichinhos, as cirurgias serão realizadas em dois dias: 16 e 17 de novembro, quinta e sexta-feira, também a partir das 8h30, na Sede do Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi).

Cada tutor poderá inscrever cães e/ou gatos com mais de seis meses – idade mínima recomendável para o procedimento. Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será encaminhada por mensagem de WhatsApp em até 24h. É importante ressaltar que a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas se esgotar.

Nos dias da cirurgia de castração (16 e 17 de novembro) o tutor do animal deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em Atibaia. O Departamento de Defesa Animal ressalta que somente moradores de Atibaia podem realizar inscrições, independentemente do bairro onde residirem, e recomenda atenção aos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Atibaia, pois a programação, incluindo os locais atendidos, podem sofrer alterações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia