Veterinário lista os benefícios de oferecer petiscos naturais para pets

Ter uma alimentação balanceada e que seja o mais natural possível é a melhor opção; não só para humanos, mas também para os pets.

Na dieta deles, além da alimentação feita com a ração, há a possibilidade de incluir as refeições com alimentos naturais que também ajudam no bem-estar. Desde frutas a carboidratos saudáveis, as possibilidades são variadas, mas é importante entender no que as alternativas diferem e saber como moderar a oferta aos bichinhos.

(Imagem Ilustrativa de Alex Gruber por Unsplash)

Thiago Teixeira, diretor-geral do Nouvet, centro veterinário de excelência em São Paulo, explica que enquanto na alimentação tradicional é ofertada a ração seca, na natural são oferecidas refeições completamente naturais, como legumes, carnes e vegetais. O tutor que não optar pela refeição natural, pode oferecer os alimentos em formatos de petiscos.

“Disponibilizar alimentos naturais também contribui para uma dieta balanceada, sempre levando em consideração as particularidades de cada pet. É uma prática até incentivada, pois pode trazer benefícios nutritivos, além de bem-estar e longevidade”, comenta.

Alimentos cozidos a vapor, livres de conservantes ou componentes químicos, têm sido opções viáveis para as famílias e para centros veterinários.

Além de adquirir produtos naturais de empresas confiáveis, é importante as famílias entenderem quais alimentos disponíveis em casa são, de fato, permitidos. Pensando nisso, Thiago Teixeira elenca alguns que podem ser entregues aos pets. Confira:

Frutas

Ricas em vitaminas, fibras e água, as frutas costumam ser bem aceitas por cães e gatos: maçã, pera e banana são as principais. Além de oferecê-las em cortes pequenos, uma boa forma de disponibilizar esse tipo de petisco natural é fazer picolés em épocas mais quentes. É preciso apenas misturar a fruta com água, colocar em forminhas, levar ao congelador e entregar ao pet. Assim, além de consumir um alimento saudável, ele estará se hidratando e se entretendo com as lambidas.

A maioria das frutas é permitida, mas algumas possuem restrições, como a uva, que deve ser evitada por conter substâncias tóxicas aos mascotes.

Legumes e verduras

Por serem alimentos ricos em fibras e antioxidantes, e com menos açúcares, legumes e verduras também são bem-vindos como snacks. Entre alguns legumes excelentes para os pets estão a cenoura crua, que ajuda na limpeza dos dentes, e a abobrinha, que, se bem higienizada, crua e com casca, pode ajudar na visão e na pele.

Já na categoria de verduras, a alface é bem recomendada, pois é uma fonte de cálcio e vitamina A, além de ajudar na manutenção dos ossos e do trato intestinal.

Carboidratos saudáveis

Muitos pets, principalmente cãezinhos, ficam em volta da mesa pedindo comida durante as refeições da família. Mesmo não sendo petiscos, é importante saber quais tipos de carboidratos são permitidos para consumo deles. Levando sempre em conta um cozimento bem-feito e sem tempero, grãos como arroz integral, aveia e quinoa proporcionam nutrientes e energia. A batata assada ou cozida, livre de temperos, também é uma boa opção, garantindo vitaminas do complexo B e K, fósforo e potássio.

“Todo alimento precisa ser entregue de forma moderada aos bichinhos e, mais do que isso, sempre com base na orientação de um médico-veterinário. Antes de oferecer alimentos diferentes, entenda com o profissional quais são as contraindicações e peculiaridades de cada pet. Além de, é claro, saber se seu amiguinho tem alergias ou sensibilidade às comidas”, complementa o diretor do Nouvet.

Fonte: Petepop