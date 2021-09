1,3 milhão de pessoas ainda não fizeram prova de vida do INSS no estado de São Paulo

Cerca de 1,3 milhão de pessoas ainda não fizeram a chamada “prova de vida” do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no estado de São Paulo e podem ficar sem os benefícios da Previdência Social.

O prazo para a realização da atualização cadastral termina neste mês para quem deveria ter feito em setembro e outubro do ano passado.

Agência da Previdência Social; INSS (Foto: Divulgação)

A prova de vida é uma atualização no cadastro para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Quem recebe aposentadoria, pensão ou qualquer outro benefício da Previdência Social há mais de um ano precisa fazer a prova de vida enquanto for beneficiário.

Quem deveria ter feito o recadastramento em setembro e outubro de 2020 tem até o fim deste mês para atualizar o cadastro e quem tinha como prazo novembro e dezembro do ano passado pode fazer até o mês que vem.

Por causa da pandemia, a prova de vida deixou de ser obrigatória em março de 2020, mas voltou a ser exigida em junho deste ano.

Para a grande maioria dos beneficiários, a prova de vida deve ser feita no banco.

“A prova de vida antes da pandemia já era dessa forma e ela continua sendo o meio onde ela faz a prova de vida é direto na agência bancária, no banco onde ela faz o recebimento mensal, tem conta corrente onde recebe o benefício, é o meio principal”, afirmou chefe da Divisão de Benefícios do INSS em SP, Anderson Borges.

É preciso checar se dá para fazer pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico ou se tem que ser presencialmente, mesmo. Isso varia de banco para banco.

Uma alternativa para parte dos beneficiários que tem foto cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) – é usar o aplicativo “Meu INSS”. Vai ser necessário informar números de documentos pessoais e tirar uma foto.

Quem não fizer a prova de vida pode ter o benefício suspenso.

“Não fazendo a prova de vida gera um primeiro bloqueio do pagamento, se ela for e realizar a prova de vida no banco o beneficio é desbloqueado automaticamente”, disse Anderson Borges.

Fonte: G1.globo.com