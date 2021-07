Acidente deixa uma pessoa morta e interdita Rodovia Fernão Dias em Mairiporã

Uma batida entre um caminhão e uma kombi deixou uma pessoa morta na Rodovia Fernão Dias (BR-381/SP) em Mairiporã, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas se feriram gravemente.

O acidente aconteceu na altura do km 64, por volta das 10h.

Informações preliminares obtidas pela Polícia Rodoviária Federal indicam que o caminhão seguia no sentido São Paulo, quando perdeu o freio e colidiu com a kombi, provocando um incêndio que atingiu a fiação elétrica da via e derrubando um poste.

O impacto teria feito a carroceria do caminhão parar na pista contrária, sentido BH, onde foi atingida por um automóvel.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para apagar o fogo e socorrer os feridos, que estão sendo encaminhados para o Pronto Socorro do Tatuapé, na Zona Leste da capital, com queimaduras. A vítima fatal era um passageiro da kombi que não resistiu e morreu no local.

A concessionária que administra a Fernão Dias, a Arteris, registra um reflexo de 10 km de congestionamento no sentido São Paulo.

