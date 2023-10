Arteris Fernão Dias incentiva pagamento com cartão de débito durante o feriado

A Arteris Fernão Dias espera a passagem de mais de 1,2 milhão de veículos pela rodovia, entre Contagem e Guarulhos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, de 11 a 15 de outubro. Na saída do feriado, o período com maior movimento deve se concentrar a partir das 9h até 20h de quarta-feira (11) e na quinta-feira, entre 9h e 14h. Já no retorno, o maior movimento ocorre no domingo (15), das 14h às 20h.

Para otimizar o fluxo e evitar possíveis pontos de lentidão próximos aos pontos de pedágio, a Arteris Fernão Dias oferece a seus usuários a possibilidade de pagar a tarifa por aproximação nas cabines manuais. A modalidade está nas oito praças de pedágio da BR-381. São permitidos pagamentos com a utilização de cartões de débito, smartphones e relógios que tenham a tecnologia NFC.

(Foto: Arteris Fernão Dias)

“Com esse sistema, a Arteris oferece mais comodidade para seus usuários e reforça a excelência na prestação de serviços. O modelo de pagamento permite agilidade e segurança nas transações, reforçando nossa expertise na gestão de rodovias”, destaca o gerente de Operações, Edivaldo Braga.

O pagamento por cartão está disponível nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG. A tarifa básica para automóveis é de R$ 2,80. Motos pagam R$ 1,40. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos.

A Arteris Fernão Dias também disponibiliza o sistema de cancela automática, pelo Conectar, Taggy, Sem Parar e Veloe para agilizar ainda mais a passagem dos usuários nas praças de pedágio.

Fonte: Arteris