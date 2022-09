Programa Saúde na Estrada Ipiranga passará por Atibaia com ações para caminhoneiros

O cuidado com a Saúde deve ser uma precaução de todos, principalmente aqueles que estão sempre na estrada a trabalho, portanto sem tempo para realizar exames de rotina e procedimentos médicos. Pensando neste grupo tão importante para a sociedade, nesta quinta-feira (29) acontece em Atibaia a ação Saúde na Estrada, direcionada para caminhoneiros que trafegam pela Rodovia Fernão Dias. No município a iniciativa será viabilizada graças a uma parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretária de Saúde, e o Programa Saúde na Estrada, da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

(Imagem Ilustrativa de StockSnap por Pixabay)

O Programa itinerante, especializado no atendimento ao público da estrada, busca promover a prevenção da saúde por meio da maior Carreta de Saúde do Brasil, que conta com amplo espaço, compreendendo triagem, sala de vacinação, balanças de bioimpedância, testes rápidos e avaliação para detectar problemas com a visão. Dessa forma, o atendimento será realizado dentro de uma unidade móvel, com toda a estrutura de climatização, filtros e equipamentos nos padrões da Anvisa, do Ministério da Saúde e do Inmetro.

A ação oferece aos motoristas vacinação contra gripe e Covid-19, além de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. O objetivo é auxiliar esse grupo, que não consegue, com frequência, ir a hospitais ou unidades de saúde para realizar esses procedimentos. Além disso, a ação visa prevenir essas doenças de forma correta, ofertando dicas de cuidados e prevenção.

O Programa Saúde na Estrada acontece em Atibaia nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, das 8h às 17h, com a Carreta de Saúde disponível para todos os motoristas no Posto Dom Pedro de Atibaia, localizado na Rodovia Fernão Dias, Km 28.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia