Bolsa Trabalho: veja como se inscrever para vagas na região bragantina

O programa Bolsa Trabalho oferece 6,7 mil vagas para moradores do Vale do Paraíba e região bragantina com auxílio de R$ 540.

As inscrições são gratuitas e online, sendo necessário RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço. As inscrições vão até o próximo dia 17 de junho e serão feitas exclusivamente no site Bolsa do Povo, na área Bolsa Trabalho.

Os selecionados cumprem 4h diárias, cinco dias por semana, como prestadores de serviço em órgãos municipais por cinco meses. Além disso, será ofertado um curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Requisitos

Ser maior de 18 anos

Estar desempregado ou nunca ter trabalhado

Morador do Estado de SP há mais de 2 anos

Renda familiar por pessoa equivalente a meio salário mínimo

Apenas um beneficiário por núcleo familiar

Vagas por cidade na região

Aparecida – 160 vagas

Arapeí – 140 vagas

Areias – 180 vagas

Atibaia – 120 vagas

Bragança Paulista – 260 vagas

Bananal – 180 vagas

Caçapava – 300 vagas

Cachoeira Paulista – 160 vagas

Campos do Jordão – 60 vagas

Canas – 180 vagas

Caraguatatuba – 200 vagas

Cruzeiro – 300 vagas

Cunha – 100 vagas

Guaratinguetá – 120 vagas

Igaratá – 100 vagas

Jacareí – 320 vagas

Lagoinha – 140 vagas

Lavrinhas – 180 vagas

Lorena – 220 vagas

Monteiro Lobato – 140 vagas

Natividade da Serra – 140 vagas

Paraibuna – 100 vagas

Pindamonhangaba – 260 vagas

Piquete – 180 vagas

Potim – 200 vagas

Queluz – 180 vagas

Redenção da Serra – 140 vagas

Roseira – 80 vagas

Santa Branca – 100 vagas

Santo Antônio do Pinhal – 60 vagas

São Bento do Sapucaí – 140 vagas

São José do Barreiro – 180 vagas

São José dos Campos – 200 vagas

São Luiz do Paraitinga – 160 vagas

São Sebastião – 180 vagas

Silveiras – 180 vagas

Taubaté – 400 vagas

Tremembé – 100 vagas

Ubatuba – 180 vagas

