Bragança abre inscrições presenciais para programa emergencial de auxílio-desemprego

A Prefeitura de Bragança Paulista abriu na segunda-feira (10) as inscrições presenciais para o programa emergencial de auxílio-desemprego. Elas podem ser feitas no Ginásio Dr. Lourenço Quilici , localizado no bairro Aparecida, até 16h.

Bragança Paulista (Foto: ALESP)

As inscrições pela internet já estavam abertas e, até a última sexta-feira (7), 1.543 pessoas haviam se cadastrado. A meta da prefeitura é empregar 1.500 munícipes, por isso, de acordo com a gestão municipal, será feita uma seleção com base em critérios socioeconômicos.

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional disponibilizará vagas de emprego para os munícipes que estão desempregados há, pelo menos, seis meses e não estão recebendo seguro desemprego.

As vagas serão para trabalhar nas secretarias municipais, com jornada de trabalho de 8 horas diárias e pagamento mensal de R$ 1.000. Além disso, quem se inscrever no programa também terá direito à cesta básica, cursos de qualificação, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte.

Ao todo, o programa terá jornada semanal de 40 horas, sendo 35 horas de prestação de serviços e as outras 5 horas que serão destinadas para cursos. O tempo de contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no link disponibilizado pela prefeitura ou comparecer no Ginásio Dr. Lourenço Quilici, localizado no bairro Aparecida, das 8h às 16h, com comprovantes de desemprego e documento com foto.

Fonte: Globoesporte.globo.com