Caminhão tomba, derruba etanol na pista e interdita a Dom Pedro I por risco de explosão

Um acidente com um caminhão bitrem derramou carga de etanol e interdita a rodovia Dom Pedro I por risco de explosão, na manhã desta quarta-feira (24). O bloqueio acontece no trecho de Nazaré Paulista (SP), na pista sentido Jacareí.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente e não houve mais feridos.

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, houve derramamento da carga e as três vias no sentido Jacareí precisaram ser interditadas. No sentido contrário, o tráfego flui normalmente.

Acidente com caminhão derruba etanol e interdita totalmente a Dom Pedro I, em Nazaré Paulista (Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O caminhão bitrem (dois semirreboques) transportava 60 mil litros de etanol. O Corpo de Bombeiros e uma empresa especializada no atendimento a emergências com produtos químicos foram acionados.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também foi acionada e informou que envia uma equipe para o local do acidente.

Por conta da interdição, até às 10h havia registro de 10 quilômetros de congestionamento no local. Não há previsão de liberação da pista.

Ainda segundo a Rota das Bandeiras, a alternativa para os motoristas que não chegaram ao congestionamento é realizar o retorno no quilômetro 52.

Fonte: G1.globo.com